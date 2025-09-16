¿Qué viene para Colombia en materia política tras descertificación en lucha antidrogas?

El presidente Petro reunido con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Mcnamara. Foto: Joel_Presidencia

En la Casa de Nariño y el Congreso varias voces aseguran que la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas fue una decisión política y no técnica que puede ser leída como un mensaje de la administración de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro. Tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, dejaron claro que consideran que el “fracaso” de Colombia en la materia “recae únicamente en su liderazgo político” y, puntualmente, en el jefe de Estado, a quien este último calificó como “errático”.

Voces expertas en la diplomacia con Estados Unidos señalan que la descertificación sin el recorte de recursos dejó claro que la administración Trump reconoce la importancia de respaldar la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pero al tiempo confirma que la distancia política entre Petro y Trump pesó en la decisión y no ayudó a evitar el campanazo sobre la estrategia de seguridad y paz del Ejecutivo.

Así las cosas, se acentúa la fractura entre los dos gobiernos en materia política, lo que da a entender que en los casi 10 meses que le quedan al gobierno Petro no habrá mayores acercamientos con la administración Trump. Sin embargo, al mismo tiempo, se confirma que Estados Unidos sigue interesado en su relación con Colombia y que no cortará sus lazos de cooperación a la espera del panorama político del país después de 2026.

Como lo contó este diario, en algunas huestes republicanas en Washington se tiene la tesis de que desde el Departamento de Estado, el Congreso y otras instituciones estadounidenses se recomienda no sacudir a fondo la relación binacional esperando los resultados que surjan de las elecciones del 8 de marzo (Congreso) y 31 de mayo (Presidencia), ya que podría darse un relevo en el poder con personas con mayor afinidad ideológica a la jefatura actual de la Casa Blanca.

Las reacciones de los diferentes precandidatos presidenciales también dejaron en evidencia la carga política de la discusión. Varios de los aspirantes de corte opositor al Gobierno se fueron contra el presidente Petro y aprovecharon la coyuntura para reiterar los cuestionamientos a la paz total y para lanzar sus propuestas en materia de seguridad, narcotráfico y diplomacia.

“El único responsable de este desastre es Gustavo Petro, quien es señalado por los EEUU de fracasar con mesas de diálogo que solo han servido para más cultivos ilícitos y más violencia. Vamos con mano firme en 2026 a extraditar bandidos y fumigar sin tregua los cultivos de coca”, dijo la senadora María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático. Otras figuras como Vicky Dávila también hablaron de los retos para la próxima administración.

Está descertificación de Estados Unidos contra Colombia le da una oportunidad al nuevo Gobierno de hacer lo que toca desde el 7 de agosto del 26.

1- Lucha frontal contra el narcotráfico con Estados Unidos.

2- Plan Colombia 2.0 ( componente militar e inversión social)

En contraste, desde el Pacto Histórico voces como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero hablaron de buscar nuevos socios para este tipo de desafíos. “La descertificación de EEUU a Colombia es una herramienta política que busca favorecer a los candidatos y politiqueros vendepatrias”, agregó el precandidato.

Sobre la relación diplomática con Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones como la del propio presidente Petro, quien habló de no depender militarmente de ese país, es de esperar que la tensión se mantenga por esos mismos pronunciamientos, pero no se ve en el panorama una nueva crisis diplomática con efectos económicos. De hecho, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Colombia, John McNamara, no profundizó sobre las declaraciones de Petro y señaló, en entrevista con Blu Radio, que “toda la ayuda de los Estados Unidos a Colombia, sea en el área de seguridad o ayuda humanitaria, lo que sea, va a continuar al 100%”.

Como pendientes en materia política quedan asuntos como el de la relación de Colombia con Venezuela, pues es claro que la tensión con Estados Unidos ha aumentado por el debate del llamado “Cartel de los Soles”, que Trump ataca por todos los medios y el presidente Petro insiste en negar. A pesar de no reconocer las elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó presidente, el gobierno colombiano insiste en la necesidad de mantener lazos con ese país y de rechazar cualquier intento de Estados Unidos de intervenir en asuntos políticos.

Así las cosas, los frentes de Estados Unidos y Venezuela toman un papel central en la discusión política y electoral que se avecina en Colombia, cuyo resultado seguramente impactará en las decisiones de la Casa Blanca.

