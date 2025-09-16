Se confirma coalición entre Alianza Verde y En Marcha para elecciones legislativas

Partidos Alianza Verde y En Marcha harán coalición para elecciones 2026. En la foto, Rodrigo Romero (Alianza Verde) y Juan Fernando Cristo (En Marcha). Foto: Alianza Verde

Este martes 16 de septiembre los partidos Alianza Verde y En Marcha anunciaron oficialmente que firmaron un acuerdo político para ir juntos a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Como lo anunció este diario, ambas colectividades decidieron unirse para lograr elegir a varias curules, defender sus personerías jurídicas e intentar agitar la campaña política del centro.

“Conformaremos una lista de coalición al Senado de la República integrada por militantes de ambos partidos, así como por dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales y nuevos liderazgos de las distintas regiones del país, con el propósito de constituirnos en la primera fuerza política del Congreso en la próxima contienda electoral”, anunciaron los partidos en un comunicado firmado por los copresidentes del Verde, Rodrigo Romero y Antonio Navarro, y por el presidente de En Marcha, el exministro Juan Fernando Cristo.

Según ese documento, en las próximas semanas delegados de ambos partidos trabajarán en los detalles de la alianza y definirán en qué departamentos se podría replicar la figura para las listas a la Cámara de Representantes. En el comunicado, además, se establece que todas las conversaciones y la campaña en general se regirán por la defensa del Estado Social de Derecho, la inclusión, el ambiente, la lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución Política y la equidad social, así como la necesidad de recuperar la seguridad ciudadana.

Como lo contó este diario, la alianza se cocinó gracias a las movidas del sector petrista de la Alianza Verde, representado por figuras como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. De hecho, la coalición despertó inquietudes de los congresistas independientes y de oposición en esa bancada, pues varios alertaron que la movida podría ser un primer paso para apoyar el llamado “frente amplio” del que habla el presidente Gustavo Petro.

A esto se suma que Roy Barreras, exembajador en Reino Unido, quien también ha sostenido varios encuentros políticos con el jefe de Estado, está tanteando sus opciones de sumarse a la coalición con su partido La Fuerza de la Paz. Según algunos congresistas de la primera colectividad, Barreras ya ha hablado de números en la lista y ha planteado una cumbre presencial con los jefes de los partidos. Por otra parte, se espera que en las próximas semanas el partido Alianza Social Independiente (ASI) defina si entra a este sector.

Según el exministro Cristo, de En Marcha, aún no hay nada definido para hablar de las elecciones presidenciales y menos del “frente amplio”, pero todo indica que el tema dependerá de las movidas del Gobierno y de la definición de posturas frente a propuestas de algunos precandidatos del Pacto Histórico como cerrar el Congreso o impulsar una constituyente.

“Hemos conversado con mucha gente en las regiones que ha planteado la posibilidad de que presentemos el nombre en las presidenciales. No hay una decisión final. Creo que vendrá después de que se celebren las consultas internas del 26 de octubre y el panorama quede mucho más claro para tomar decisiones. En cualquier caso, lo que decida en esta materia y el camino que emprendamos tiene que ir precedido de un gran acuerdo programático con fuerzas políticas con las que decidamos participar y competir en las elecciones del año entrante”, le dijo Cristo a este diario.

Se espera que la unión Alianza Verde - En Marcha para las legislativas sea el banderazo para que otras fuerzas de centro se sumen o se muevan para reaccionar a las campañas de izquierda y derecha que ya están completamente lanzadas: de un lado, un Pacto Histórico que quiere definir sus listas el próximo 26 de octubre al tiempo que el presidente Petro habla de constituyente y, del otro, con un Centro Democrático que espera incluir en el tarjetón a su jefe natural y uno de los políticos que más votos podría jalonar, el expresidente Álvaro Uribe.

