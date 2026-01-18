Logo El Espectador
Petro sacude su equipo preparando cierre del gobierno, esto es lo que viene: La Mesa Redonda

Las peleas en el interior del gabinete del presidente Gustavo Petro y los cambios en cargos claves marcaron una nueva semana agitada en materia política. Mientras en la Casa de Nariño se mantiene el fuego amigo por señalamientos de traiciones y hasta persecuciones, el mandatario no pierde de vista el objetivo de reelegir su proyecto en las elecciones.

Redacción Política
18 de enero de 2026 - 10:01 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tenido varios cambios en la última semana en su gabinete ministerial.
Foto: EFE - Carlos Ortega
En menos de una semana, tres altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro salieron de sus cargos. Angie Rodríguez (exdirectora del Dapre), Jorge Lemus (exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia) y Juan Carlos Florián (exministro de la Igualdad) fueron los nombres que marcaron las nuevas movidas en el equipo del presidente y que abrieron la puerta para un reordenamiento de cara a las próximas elecciones.

Sumado a eso, el “fuego amigo” estuvo marcando la parada de las tensiones en el gabinete. Una denuncia del ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre las presuntas infiltraciones del software espía Pegasus llegaron al Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, al que se señala que haber dado la orden para entablar esa supuesta persecución en contra del secretario de Transparencia en medio de sus investigaciones sobre posible corrupción en esa cartera.

Se trató de una semana marcada por choques internos, pero también externos, con la “rebelión” de los gobernadores contra el decreto de emergencia económica, específicamente en la parte de los impuestos contra licores y tabacos. Todos estos temas fueron analizados en la más reciente edición de La Mesa Redonda, que puede revivir a continuación.

Vea el análisis sobre lo que se viene para el gabinete ministerial tocado por el “fuego amigo”:

Video Thumbnail

Por Redacción Política

