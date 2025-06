“No se puede”: Petro tras sancionar la reforma laboral ante gritos de “reelección”

El presidente Gustavo Petro sancionó la reforma laboral este miércoles. Foto: Cristian Garavito

Horas después de haber derogado el “decretazo” que convocaba la consulta popular, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma laboral rodeado de sus seguidores, ministros y congresistas del Pacto Histórico. El evento tuvo lugar en la Casa Museo Quinta de Bolívar y, desde allí, el mandatario se dirigió a la ciudadanía.

Estuvo acompañado de varios de sus ministros: Antonio Sanguino (Trabajo), Armando Benedetti (Interior), Germán Ávila (Hacienda) y Guillermo Jaramillo (Salud). También estuvieron en la tarima las congresistas del Pacto Histórico Aída Avella y María Fernanda Carrascal, así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el designado jefe de gabinete, Alfredo Saade, cuyo nombramiento fue objeto de polémica tras su propuesta de cerrar el Congreso y el elevado tono que mantiene con la oposición.

El mandatario aseguró que la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez logró un consenso que fue “fundamental” para lograr la aprobación del articulado. Y mencionó que hay que escoger un Gobierno que logre implementar la ley y que no se convierta en “letra muerta”, como la Constitución, a su parecer.

Precisamente sobre este tema de la Asamblea Constituyente que quiere convocar y dijo que el pueblo puede “autoconvocarse”, frase que, según él, le ha valido un proceso penal en su contra. Además, respondió a los llamados a una reelección y fue claro en que “no se puede”.

“No quiero una nueva Constitución, sino aplicar la existente. Es letra muerta y no quiero que esta ley [de reforma laboral] lo sea”, indicó, en línea con lo que había dicho el pasado sábado en el evento en La Alpujarra. Y apuntó que hay que hacerlo “vigilando las empresas desde el mundo del trabajo”.

Petro hizo énfasis también en la necesidad de que se aprobara la reforma a la salud, que está pendiente de su tercero debate en la Comisión Séptima del Senado. Esta fue la misma célula legislativa que hundió la primera versión de este articulado y la reforma laboral que luego fue revivida y enviada a la Comisión Cuarta.

“La Comisión Séptima tiene en sus manos si nos ayuda a que sea más profunda la reforma a la salud o sino, se van las EPS de este país y nosotros profundizamos y asumimos la responsabilidad de la salud en Colombia, definitivamente”, apuntó.

Sobre la reforma pensional, dijo que la Corte Constitucional “no atendió la petición de hundirla”. Afirmó que el texto resuelve para el momento actual la situación de la vejez en Colombia: “Solo el 20 % de la gente en edad tiene pensión”.

“Eso es lo que cambiamos. Ojalá, doctor Salamanca, porque no hemos recibido de la Corte Constitucional su fallo, sin el cual no pueden comenzar los días de las reuniones del Congreso. Le pido a la Corte que nos ayude, porque sería muy malo que el Congreso no tuviera quorum cuando ellos tuvieran el fallo, se pierde tiempo”, afirmó.

