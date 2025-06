Se encendió debate de precandidatos por reelección y “plazoletazo” con capos

Paloma Valencia, Daniel Quintero y Vicky Dávila están entre los precandidatos para la Presidencia. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Encuentro Nacional de Personeros reunió a algunos de los que hacen parte de la lista de candidatos a la Presidencia para 2026. Eso sí, en medio del evento, no fueron pocas las cosas que encendieron el debate no solo entre ellos, sino también de cara a exmandatarios y el propio presidente Gustavo Petro.

Entre ellos, trascendió la pelea entre dos personajes que pertenecen a orillas opuestas: Vicky Dávila y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La primera criticó al exmandatario local por haber hecho parte del evento del jefe de Estado el pasado sábado en La Alpujarra, en el que estuvieron presentes y tomaron la voz varios jefes criminales de la ciudad: “Aquí se va a acabar ese cuentico de las tarimas del gobierno con bandidos”, aseguró.

Sugerimos: Benedetti se va contra Santos por dardos al Gobierno: “el más perverso de los políticos”

“Por eso a usted, Daniel, le voy a decir una cosa: usted no debería estar hoy aquí, porque usted no defiende la legalidad, porque usted fue capaz de sentarse de pararse con bandidos (...). Usted los irrespetó [a los antioqueños] y usted es un imputado y eso no lo vamos a permitir en Colombia”, aseveró la candidata.

Por su lado, Quintero —quien busca un puesto entre los precandidatos de la izquierda y cuyo por partido no tiene, por el momento personería jurídica— respondió señalando a Dávila de elevar el tono. En esa línea, le reprochó que propendiera por la “eliminación del otro” en el discurso y lo calificó como una “demostración de odio, de rabia”.

“Ella vino acá y se paró y dijo ‘usted, Quintero, no debería estar aquí’. Esa eliminación es la que ha llevado a que estemos donde estamos hoy, a la gran polarización de la eliminación del otro. Yo sí quiero que Vicky Dávila esté acá”, apuntó.

Le puede interesar: Daniel Palacios inició su carrera presidencial y se alistan otros opositores de Petro

De otro lado, la senadora Paloma Valencia, quien es precandidata del Centro Democrático, se refirió a los comentarios sobre la posible reelección del presidente Petro. El mandatario ha negado en repetidas ocasiones querer otro mandato en la Casa de Nariño, pero han crecido los señalamientos después de que planteara convocar una Asamblea Constituyente.

“Yo creo que eso es imposible porque todas las altas cortes de este país van a defender la Constitución del 91, como lo haremos los colombianos que vamos a estar unidos y firmes en torno a nuestra Constitución. No creo que la amenaza de la reelección para nosotros sea un peligro, porque, entre otras cosas, si el presidente Petro se puede reelegir, [el expresidente Álvaro] Uribe también”, indicó.

Lea también: “Buscan excusas”: Murillo dice que Sarabia sí pudo cumplir orden de Petro sobre pasaportes

Su afirmación llega en un momento clave para el Centro Democrático, después del atentado al senador y también precandidato Miguel Uribe. Con miras a aumentar su presencia en el Congreso, se ha planteado la posibilidad de que el exmandatario, enjuiciado por presunta manipulación de testigos, encabezara la lista del Senado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.