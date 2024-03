“Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda”: Petro se fue contra Iván Mordisco

El presidente Gustavo Petro cuestionó el ataque de las disidencias de Iván Mordisco contra indígenas del Cauca. Foto: Redacción Colombia +20

Este miércoles, en medio de su intervención en una nueva jornada de “Gobierno con el Pueblo” desde Tierralta (Córdoba), el presidente Gustavo Petro lanzó nuevos dardos contra las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, señaladas de atacar a una caravana de la minga indígena y asesinar a la lideresa indígenas Carmelina Yule.

Durante el evento, el mandatario invitó al escenario a Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras y familiar de la lideresa, quien pidió un minuto de aplausos en su memoria. Luego de esta intervención, el jefe de Estado lanzó un duro cuestionamiento contra Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), grupo con el que, por los mismos ataques, se suspendió el acuerdo de cese al fuego el pasado domingo.

“Esto que lo reciba allá el tal Iván Mordisco. Era chofer de un comandante de las Farc, que hicieron la paz, pero el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución; qué revolución ni que carajos, diga la verdad, deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad”, aseguró el mandatario.

Petro subió su tono y dijo que Iván Mordisco es un “traqueto vestido de revolucionario”. Así mismo, envió un mensaje a los demás integrantes de esa disidencia, para que acepten dejar las armas y las rentas ilegales o, de lo contrario, ser combatidos por la fuerza pública. Agregó que pueden escoger “entre el camino de Pablo Escobar o el del sacerdote Camilo Torres”, pero no confundirlos.

El mandatario reiteró que las opciones de este grupo son caminar por “el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida”, en el cual el Estado los recibirá, o seguir por la senda del narcotráfico, en la que los enfrentarán. Ya en otros escenarios el mandatario había dicho que permitirá que ese y otros grupos hablen de paz sin dejar a un lado los negocios ilícitos.

De hecho, este pronunciamiento llegó horas después de que el mandatario señalara que está dispuesto a buscar un camino de acogimiento a la justicia para el Clan del Golfo, pero que ese grupo debe dejar el tráfico de cocaína y de migrantes. En ese mismo espacio, dijo que aunque ellos se llamen Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre no es correcto.

“A ellos no les gusta que les llamen Clan del Golfo, sino gaitanistas, pero es que Gaitán era un revolucionario, está mal usado el nombre, Gaitán no era un traqueto; hay mucha distancia entre traquetear y ser una gaitanista, un gaitanista es un hombre al servicio del pueblo, de los pobres, de los necesitados, no es el que comercia con cocaína y con inmigrantes”, dijo el mandatario.

