Petro se rectifica sobre Vargas Lleras y Lorduy pero mantiene críticas al CNE

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro rectificó este jueves una afirmación sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el exmagistrado César Lorduy y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, luego de que el Consejo de Estado le ordenara precisar sus señalamientos. Aunque acató el fallo, el mandatario insistió en sus críticas al proceso que adelanta esa entidad por presunto exceso en los topes de financiación durante su campaña presidencial.

El mandatario se refirió a la relación entre Lorduy y Vargas Lleras, jefe del partido Cambio Radical. Aclaró que, aunque Lorduy impulsó una investigación que, según su defensa, es inconstitucional por violar el fuero presidencial, eso no implica necesariamente que Vargas Lleras comparta esa postura.

Le recomendamos: “No vamos a ceder ante las amenazas”: mensaje de la senadora Blel al presidente Petro

“La relación entre César Lorduy, el representante de Cambio Radical, que votó por una investigación (...) y al tener como presidente de su partido, al señor Germán Vargas Lleras, no significa que éste, esté sigue los mismos conceptos de Lorduy, al menos no se ha pronunciado al respecto, y no puedo colegir que participa de este camino”, escribió Petro en su cuenta de X.

En atención al fallo del Consejo de Estado, de fecha 6 de marzo de 2025, manifiesto:



Rectifico, es decir aclaro: AL consejo nacional electoral, llegan sus miembros como representantes de partidos políticos elegidos de acuerdo a la correlación de fuerzas que las elecciones dejan… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 11, 2025

La rectificación se conoce justo en la misma semana en que el congreso en pleno votó por el abogado Álvaro Echeverry Londoño como noveno magistrado del órgano electoral en reemplazo de Lorduy. De hecho, el acto de posesión fue en la noche de este jueves, horas antes de que Petro publicara su retractación. En la ceremonia estuvo acompañado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

Pese a su aclaración, Petro insistió en que el proceso abierto por el CNE viola su fuero presidencial y, en esa medida es inconstitucional. “Un proceso hecho por autoridad administrativa que rompe con el principio del fuero integral presidencial puede ser un prevaricato. Porque es la Constitución quien la estipula”, señaló.

No es la primera vez que el presidente es requerido por la justicia para rectificar afirmaciones relacionadas con Vargas Lleras o su entorno familiar. En enero de este año, por ejemplo, el Consejo de Estado le ordenó publicar un mensaje en el que se disculpara por comentarios hechos contra Enrique Vargas Lleras y su familia.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.