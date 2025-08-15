Petro se reunió con congresistas de los Estados Unidos en medio de roces con Trump

Presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego y el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara. Foto: Ovidio Gonzalez S

El presidente Gustavo Petro se reunió este viernes en la Casa de Nariño con la delegación de congresistas de los Estados Unidos, país con el que el Gobierno viene teniendo numerosos choques por las posturas de ambas administraciones frente a la migración, el régimen chavista en Venezuela y la política de drogas.

Un día antes, la delegación se reunió con varios precandidatos presidenciales, especialmente de derecha, para preguntarles cómo sería la relación Colombia-Estados Unidos de ser elegidos. El encuentro con el jefe de Estado busca poner sobre la mesa las tensiones de las administraciones de Petro y de Donald Trump.

En el Palacio estuvieron el encargado de Negocio de los Estados Unidos, John McNamara; los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego y uno de los encargados de las relaciones internacionales del Senado, Víctor M. Cervino.

#Agenda | En la @Casa_Narino, el Presidente @petrogustavo sostiene una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara; los senadores de los Estados Unidos, Bernie Moreno y Rubén Gallego, entre otros delegados.



Durante la reunión se buscará fortalecer… pic.twitter.com/OMH1daJ4Wf — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 15, 2025

Por parte del Ejecutivo estuvieron, además de Petro, los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Defensa, Pedro Sánchez; de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y de Comercio, Diana Marcela Morales, así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

De acuerdo con la Secretaría para las Comunicaciones de la Presidencia, en la agenda fueron consignados tres puntos para abordar: el fortalecimiento económico mutuo, la seguridad de la región y las acciones para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

La relación con los Estados Unidos viene fuertemente impactada por las diferencias de Petro y Trump frente a la migración y el “impase” que tuvo lugar a inicios de este año por los vuelos con colombianos deportados que Petro no recibió en el país al considerar que se les estaba dando un trato inhumano. Además, los acercamientos con China han terminado por molestar al país norteamericano.

A esto se suma que en los últimos días Petro ha manifestado su rechazo a la posibilidad de que Washington intervenga militarmente Venezuela por considerar que es un espacio en el que se están dando actividades delictivas que impactan directamente en la seguridad de los estadounidenses.

Petro incluso criticó que Trump aumentara la recompensa que se ofrece por la captura de Nicolás Maduro, a quien el senador Moreno llamó recientemente como “narcotraficante” y “terrorista”. Según Petro, la salida para la crisis política en el país vecino no debe ser a través de ofrecimiento de dineros o intervenciones sin previo acuerdo.

