Cámara declaró al Cartel de los Soles como organización narcoterrorista transnacional

La plenaria de la Cámara, con 76 votos a favor y 21 en contra, declaró este martes al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo. El Senado ya había hecho lo mismo el pasado 16 de septiembre.

En la declaración se señala que el Cartel de los Soles, que fue incluido por Estados Unidos en la ‘Lista Clinton’ acusando a Nicolás Maduro de estar al frente de esta, constituye “una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos”. Y la calificó de ser una “estructura criminal con influencia directa desde el régimen venezolano, señalada por organismos internacionales y agencias de inteligencia como responsable de tráfico de drogas, armas y recursos que terminan en manos de grupos terroristas en la región”.

Ante esto, la proposición, impulsada por representantes de oposición, exhortó “al Gobierno Nacional para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al denominado Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo”, indicando también que hay “una alianza comprobada con el ELN y las disidencias de las FARC”.

“Este exhorto es un llamado urgente a la acción del Estado colombiano frente a un enemigo común de la región. El Cartel de los Soles no es un cartel de ficción o novelas: es un actor criminal transnacional que amenaza directamente la libertad, la paz y la tranquilidad de cada familia colombiana. Exhortamos al Gobierno Nacional a que, con firmeza, claridad y sentido de responsabilidad histórica, adelante los actos diplomáticos, jurídicos y de seguridad necesarios para reconocer y enfrentar esta amenaza”, se lee en la propuesta aprobada.

En el pasado, el presidente Gustavo Petro ha negado la existencia del Cartel de los Soles. “En nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un “cartel de los soles. [...] Del Tren de Aragua hemos capturado decenas de integrantes, se componen de migrantes excluidos llegados de Venezuela y dedicados a actividades delincuenciales que no se pueden denominar como terroristas”, indicó el presidente a través de su cuenta de X.

En nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un "cartel de los soles".



La postura del Gobierno marca un claro distanciamiento con los postulados de la administración de los Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump sí reconoció al Cartel de los Soles y la calificó como una amenaza contra su nación. Además, dobló la recompensa por la captura del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, y ha intensificado sus ataques contra supuestas embarcaciones venezolanas ligadas con el narcotráfico.

Esta premisa fue respaldada por el Senado –y ahora por la Cámara– que en septiembre pasado aprobó con 33 votos contra 20 declarar al “Cartel de Los Soles” como una organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional.

