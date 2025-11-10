Petro llama a consultas a embajador García-Peña: “es un irrespeto brutal”

El presidente Gustavo Petro dijo que busca aclarar lo que calificó como un "irrespeto brutal" por parte de Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro se refirió, en la noche de este domingo, a la decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Además, dio a entender que el país norteamericano tomaría la misma decisión.

Este nuevo choque con la administración de Donald Trump se da luego de que se conociera una imagen generada con inteligencia artificial del presidente Petro y de Nicolás Maduro como si estuvieran presos en Estados Unidos. Se trata de una revelación hecha por Cambio sobre documentos que hablarían de sanciones contra Petro e iniciar investigaciones en su contra para, presuntamente, llevarlos a la cárcel.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes”, dijo Petro este domingo en una publicación en X.

Y agregó: “Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”.

Más temprano, además, el presidente señaló de manera directa al senador Bernie Moreno (Partido Republicano) de estar detrás de la situación: “Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga así, haciéndome pasar como narcotraficante”.

Según Petro, se trata de un problema de “seguridad nacional” por el intento de apresar al presidente sin pruebas. De esta manera, el presidente dio a entender que tomará acciones legales a nivel internacional: “Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje. En reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella, tomaremos las medidas que toca tomar”, señaló en su mensaje.

