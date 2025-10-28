“Registraduría no tiene influencers”: Penagos responde a críticas de Petro tras consulta

Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habla con El Espectador luego de la consulta del Pacto Histórico. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Qué balance hace de la jornada electoral que realizó la izquierda este 26 de octubre?

La Registraduría ha cumplido con su labor misional y la ciudadanía pudo ejercer el derecho al voto. Prueba de ello es el resultado que se obtuvo en las urnas: más de 2,7 millones de personas participaron. Las mesas de votación acordadas con los partidos políticos, cerca de 20.000, se abrieron tal y como fueron definidas durante todo el día. El equipo de la Registraduría estuvo atento a garantizar el derecho al voto de la ciudadanía y a las 4 de la tarde se inició todo el proceso de transmisión que fue llevado a cabo sin mayores dificultades.

¿Qué responde a los reclamos de que hubo menos mesas de votación?

Esto era una consulta popular, no una elección ordinaria donde se instalan 125.000 mesas. Las que hubo fueron definidas con las organizaciones políticas desde el día 3 de octubre. Toda decisión que adoptó la Registraduría en relación con este proceso está plenamente documentada y concertada con los partidos. La Ley 1475 señala que la Registraduría presta una labor de colaboración en el caso de consultas populares y así lo hizo.

Le sugerimos: Petrismo movió 2,7 millones de votos y eligió a Cepeda como ficha para el frente amplio

El presidente Gustavo Petro dijo que esta jornada demostró que la Registraduría no está preparada para las elecciones que vienen. ¿Qué responde?

La Registraduría tiene todas las capacidades. Los softwares no han tenido dificultad alguna y el trámite y la divulgación de los resultados se presentó sin mayores contratiempos. Aquí estuvieron todos los auditores de los partidos políticos, la Procuraduría, órganos de control y fueron evidenciando cómo y de qué manera se iba procesando la información. Ahora bien, desde el punto de vista administrativo hay que decir que el número de mesas fue el acordado con los partidos políticos: Colombia Humana, Pacto Histórico, Polo Democrático; es a ellos a los que habría que preguntarles por qué ese número. A mí me parece injusto que se quiera endilgar responsabilidad a una entidad con miles de funcionarios que han trabajado con determinación.

Registrador, ¿cuáles fueron las amenazas que recibieron?

El día de ayer (domingo de las elecciones), por ejemplo, las Farc o disidencias de las Farc, amenazaron a nuestra registradora de Yopal; sin embargo, se mantuvo e hizo la tarea. Ahora bien, deberá salir de esa ciudad porque la declararon objetivo militar. Son circunstancias que a uno le inquietan, porque aquí hay personas que trabajan con determinación.

¿Se siente tranquilo con la labor de su entidad?

Garantizamos la transparencia y la independencia del proceso electoral y no es justo que se le endilguen a la Registraduría responsabilidades que inclusive están más dadas en las organizaciones políticas, que definieron el número de puestos y de mesas de votación. La Registraduría ha cumplido a cabalidad con su labor.

El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance satisfactorio de la jornada de consulta de los partidos, alertó sobre ingresos maliciosos a la página de la entidad y reafirmó el propósito de realizar elecciones íntegras y transparentes. pic.twitter.com/i136rJRiSh — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 27, 2025

¿Qué medias se pueden tomar para garantizar la seguridad luego de estas y otras amenazas que se han conocido?

En materia de seguridad, nosotros nos hemos venido reuniendo con el Ministerio de Defensa para revisar el Plan Democracia; es decir, el número de puestos y mesas que se van a instalar en las elecciones de Congreso: se instalarán 125.000 mesas, aproximadamente, y estamos definiendo todas las garantías para que cada una de ellas esté cubierta. La Registraduría no puede enviar mesas de votación a lugares donde no hay garantías de seguridad o donde no hay despliegue de la Fuerza Pública.

¿Tiene diálogo con el Gobierno para analizar estos temas?

En el caso del domingo había 20.000 mesas de votación en 13.000 puestos que se concentraron en 9.000 puntos. Llevamos esas mesas de votación a los lugares que de acuerdo con el despliegue que nos dio el Ministerio de Defensa. En relación con las funcionarias y los funcionarios, estamos monitoreando permanentemente la realidad de cada uno de ellos. En los temas de seguridad venimos trabajando, pero se debe entender que nosotros cumplimos la tarea de ir evidenciando los lugares, de ir concretando y conciliando con la Fuerza Pública, pero al final quien responde por la seguridad en Colombia es el Ministerio de Defensa.

En video: Así impactan los 2,7 millones de votos de la consulta de la izquierda: La Mesa Redonda

¿En qué consistía el acuerdo suscrito entre su entidad y los partidos de la consulta?

El 3 de octubre, el equipo electoral nuestro suscribió un acuerdo con los partidos políticos. En ese momento fue con Colombia Humana, Pacto Histórico, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista. En ese acuerdo se dijo de manera muy precisa que el número de puestos de votación era de 13.400, que el número de mesas era 20.000 y que el número de tarjetas electorales era de 7 millones. Conforme a ese acuerdo se procedió a construir el presupuesto, a solicitarlo al Ministerio de Hacienda y a contratar unos servicios externos que costaron alrededor de COP 130.000 millones. Conforme a las expectativas de votos de los partidos se establecieron estos temas. Esas meas se ubicaron de acuerdo con los despliegues operativos que nos radicaron desde el Ministerio de Defensa.

¿Asume alguna responsabilidad tras las críticas?

Todas las decisiones están plenamente documentadas. Y al final no se trata de establecer responsabilidades, porque yo las asumo todas, no hay ningún problema porque así funciona el servicio público; votaron 2,7 millones de personas. Entonces, ¿no se permitió que la gente votara? O, al contrario, ¿participó la gente de manera libre y espontánea? Yo creo que con los resultados que se presentaron es evidente que la ciudadanía votó y que lo hizo sin mayores dificultades.

Vea el acuerdo firmado con Registraduría

¿Hay zonas que sean complicadas en materia de seguridad y generen alertas por el proceso de 2026?

Lo que ha dicho el Ministerio de Defensa es que en sus mapas de riesgos hay 104 municipios con riesgos extremos. Esos 104 municipios están siendo monitoreados, al igual que todo el país. El Ministerio de Defensa está armando y construyendo la arquitectura para que de aquí al día de las elecciones de Congreso, que son en el mes de marzo, esté garantizado el acceso a esos lugares para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto. En esos 104 municipios hay zonas que tienen mesas de votación en sectores veredales y en corregimientos donde hay necesidad de llevar la Fuerza Pública por un tiempo determinado para garantizar la tranquilidad del voto. En eso se está trabajando.

¿Por qué hubo una afectación temporal de las páginas en las que se estaban consultando los resultados de este 26 de octubre?

La página web tuvo 190 millones de visitas. A medida que se hacen esas visitas, el equipo de informática va haciendo un análisis avanzado sobre las amenazas de ciberseguridad, el cual se va evaluando en función de los intentos de permear la arquitectura de la Registraduría. Cuando se va observando que hay un número muy importante de peticiones o IP maliciosas que puedan derivar en ataques a la infraestructura tecnológica, se ralentiza la página por parte de la gerencia informática para poder controlar esas posibles amenazas.

Siga informado: Quintero respondió a la consulta con candidatura por firmas y habló de campaña “sin jefes”

Todos estos asuntos, que se los critica la izquierda y la derecha, ¿están siendo usados con fines políticos de cara a 2026?

El país tiene una polarización social muy alta y el debate político es intenso, y cualquier circunstancia que ocurra pareciera ser útil para justificar alguna circunstancia. Lo penoso de todo esto es que no se ataca a la Registraduría, sino que se golpea a la democracia. No se ha tenido claridad sobre cómo esa lucha visceral y hostil, cuando involucran a entidades como la Registraduría, ponen en cuestión del Estado de Derecho en Colombia. Pero estamos listos para explicar cualquier circunstancia. Ahora, simplemente derivar con narrativas y hechos cuestionables frente a una entidad que trabaja con miles de funcionarios que trabaja con determinación es injusto; y además de injusto es jugar con candela de cara a un proceso electoral que viene en marzo.

¿Hay ataques para socavar la credibilidad de la Registraduría?

Derivar en un cuestionamiento general es injusto. Pero además de injusto, es de alguna manera socavar más la democracia de un país que lo que requiere es confianza y trabajo. Aquí estamos para seguirlo haciendo. Yo les puedo asegurar que en la Registraduría podemos cometer errores, seguramente muchos porque somos humanos, pero delitos nunca. Aquí no se cometen delitos nunca y la gente ha procesado y ha trabajado con determinación.

Vea aquí completa la entrevista con Hernán Penagos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, planteó la posibilidad de un “saboteo”…

¿Puede hablarse de saboteo o de circunstancias semejantes cuando tenemos toda la evidencia? La Registraduría no tiene ni influencers ni mucho menos bodegas, pues aquí nos trituran y acaban con el nombre en un segundo. Qué lástima, pero aquí estamos para explicar todo a la ciudadanía y que tenga claridad.

¿La entidad está lista para las elecciones de 2026?

La registraduría está preparada para los comicios que se vienen en marzo y mayo. Aquí actuamos con transparencia e integridad.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.