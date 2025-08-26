Petrismo y uribismo chocaron duro en plenaria del Senado por elecciones de 2026

La plenaria del Senado fue escenario de un duro choque entre petrismo y uribismo en medio de la campaña por las elecciones de 2026. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La plenaria del Senado se convirtió este martes en el escenario de un duro enfrenamiento entre quienes defienden las tesis del presidente Gustavo Petro y los que están al lado de los planteamientos del expresidente Álvaro Uribe. Y todo porque en ese escenario hay varios precandidatos de ambos bandos acusándose mutuamente de presuntas acciones irregulares para fortalecer sus respectivas campañas.

Por un lado, el senador y precandidato Iván Cepeda –quien dijo que aspira a darle continuidad a la izquierda que representa el jefe de Estado– confirmó que denunció penalmente a varios integrantes del Centro Democrático por la presunta comisión de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.

Más información: María Angélica Guerra se posesionó como senadora en reemplazo de Uribe Turbay

A quien van dirigidas esas denuncias es contra el expresidente Uribe, sus hijos Tomás y Jerónimo, y contra el director de la colectividad uribista, Gabriel Vallejo, por una presunta “campaña de difamación” para hacerlo ver como el “candidato de las Farc” y, según Cepeda, para intentar vincularlo a redes narcotraficantes.

De hecho, durante su intervención, también dijo que conminaba a su contraparte a que den el debate sobre las relaciones de un sector de la clase política con ese extinto grupo criminal que dejó las armas tras el proceso de paz de 2016; es lo que se ha llamado “farcpolítica”.

Es de su interés: Ordenan al Consejo Electoral resolver escisión del MAIS en menos de cinco días

“Llevo 11 años pidiéndoles que fijen día y hora para hacerlo en la plenaria; hasta hoy lo han rehuido, por lo que hoy los emplazo de nuevo a que lo citen cuanto antes. ¿Volverán a sacarle el cuerpo?”, precisó Cepeda.

Esto generó de inmediato la reacción de los militantes del Centro Democrático, quienes rechazaron los señalamientos y reiteraron que todo esto demuestro, desde su óptica, que el proceso penal por el que Uribe Vélez terminó condenado a 12 años por fraude procesal y soborno en actuación penal, lo cual está en revisión en segunda instancia.

Al Candidato. “Que a Raúl Reyes no se le caían los celulares….” pic.twitter.com/BDft7AIXiM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 26, 2025

“Se ha pasado toda la vida acusando a Uribe de una relación inexistente y con la supuesta participación en un grupo paramilitar en una finca y de una masacre (…). Se dio cuenta de que en lugar de estar visitando cárceles podría terminar en ellas, le tocó retractarse”, precisó el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático.

Y agregó: “Cómo nos vamos a aguantar con ese descaro y lleno de mentiras que hace su acción política aquí (en el Senado) al igual que en los tribunales; no sea mentiroso, señor Cepeda”.

No señor Uribe. La investigación sobre Guacharacas y La Carolina las hice yo. Y son verdad.



El documento sobre los computadores de Reyes lo tuve yo, entregado a mi personalmente por Ordoñez, y se comprobó que tenía manipulación hecha por extraños y no tenía cadena de custodia,… https://t.co/2pBENdx9bG — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 27, 2025

Como todo esto tiene carga electoral y tanto Petro como Uribe están plenamente enfocados en que sus corrientes políticas salgan victoriosas en 2026, los dos antagonistas replicaron en sus redes estas dos intervenciones.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.