María Angélica Guerra se posesionó como senadora en reemplazo de Uribe Turbay

María Angélica Guerra se posesionó este martes como senadora. Llega a ocupar la curul de Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto luego de un atentado sicarial en su contra.

Guerra se posesionó ante el presidente del Senado, el liberal Lidio García. En el acto también estuvieron Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay y nuevo precandidato del Centro Democrático, y Gabriel Vallejo, director del partido uribista.

“Miguel era mucho más que un líder político. Era un amigo cercano, un hombre de principios firmes y de una pasión genial por servir. Su capacidad de tender la mano, de escuchar y de inspirar, nos recuerda que el servicio público solo tiene sentido si se hace con el corazón”, afirmó Guerra.

Y añadió: “Yo no vengo a reemplazar a Miguel, porque Miguel es una persona irremplazable como ser humano, como profesional y como hombre. Vengo a respaldar a mi partido, a mis compañeros de bancada y a todo el país. Quiero agradecer hoy especialmente por el apoyo incondicional del expresidente Álvaro Uribe, de quien siempre estuve segura de su inocencia”.

Sobre sus prioridades como senadora, dijo que tendrá dos focos principales: “la educación y el deporte”. “Mi voz y mi voto estarán siempre al lado de los niños, los jóvenes, las madres cabezas de hogar y la familia. Mi labor en el Senado estará guiada por los pilares que han dado rumbo al Centro Democrático: la seguridad democrática porque sin seguridad no hay libertad. La confianza inversionista porque Colombia necesita empleo y desarrollo. La cohesión social porque debemos trabajar por los bancos vulnerables y fortalecer a las familias. Un Estado austero y eficiente porque los recursos públicos son sagrados. Y el diálogo popular”, manifestó.

María Angélica Guerra López, quien en las elecciones de 2022 se quemó al quedar en el puesto 14 de la lista, obtuvo 37.000 votos que ahora le permitirían llegar al Legislativo para sumar el voto que le correspondía a Uribe Turbay. Guerra nació en Córdoba y es arquitecta de profesión. En las pasadas elecciones intentó llegar al Congreso heredando la curul que en el periodo anterior tuvo su tía, María del Rosario Guerra, una mujer cercana al expresidente Álvaro Uribe, de quien fue ministra de Comunicaciones.

