Petro viaja a Nueva York en medio de tensión con Trump: esta será su agenda y comitiva

El presidente Gustavo Petro tiene todo listo para un nuevo viaje internacional que esta vez lo llevará a Estados Unidos justo cuando enfrenta una dura tensión con ese país, puntualmente con la administración de Donald Trump, por la reciente descertificación en la lucha antidrogas. El jefe de Estado y su comitiva viajarán este domingo y se espera que en la noche de ese mismo día lleguen a Nueva York para cumplir una agenda oficial desde el próximo lunes.

Este diario conoció varios detalles del viaje en un documento de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York. En el mismo se relata que en la semana de alto nivel se abordarán temas como la alta conflictividad global, el momento actual del multilateralismo, los efectos del cambio climático, la inteligencia artificial y la equidad de género. Se espera que el mandatario colombiano pronuncie un discurso sobre varios de estos temas, pero también por el momento que vive el país en materia de lucha contra el narcotráfico.

Como el propio presidente lo ha dicho en varios de sus pronunciamientos, el viaje a la ONU servirá para demostrar que Colombia y puntualmente su gobierno han alcanzado resultados notables contra el narcotráfico. En su Locución más reciente, Petro aseguró qué Colombia es el país que más incauta cocaína en el mundo, y que la estrategia de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito, es más eficiente que la radicación forzosa y la aspersión con glifosato.

El jefe de Estado aseguró que el gobierno de Donald Trump mintió en la descertificación y que decidió no tomar en cuenta las cifras oficiales sobre lucha antidrogas. Así mismo, cuestionó a los políticos colombianos con conexiones en Estados Unidos y le hizo una advertencia al mandatario estadounidense. “Ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos, tenga mucho cuidado”, le dijo.

Para cumplir con esta agenda, el presidente Petro incluyó en su comitiva la vicepresidenta Francia Márquez y los ministros de Relaciones Exteriores (Rosa Villavicencio), de Hacienda (Germán Ávila), de Ambiente (Irene Vélez), de Justicia (Eduardo Montealegre), de Minas (Edwin Palma) y de Igualdad (Juan Carlos Florián). A ellos se sumarán algunos viceministros y directores de entidades relacionadas con los temas mencionados.

Asuntos como la descertificación y debates anteriores como el de la deportación de migrantes volverán a poner sobre la mesa la apuesta de buscar que se dé un mensaje de unidad latinoamericana frente a la administración de Donald Trump. El tema también tiene que ver con la tensión en la región por el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe y con las diferencias entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño por el “Cartel de los Soles”.

La intervención del presidente Petro ante el pleno de la ONU está prevista para el martes 23 de septiembre, día en el que se espera que aborde este y otros temas. Cabe anotar que desde hace varios días el mandatario viene hablando de implementar un “diálogo internaciones” en torno a temas como la situación de Palestina con los ataques constantes de Israel, calificados por el presidente colombiano como “genocidio”, y otros escenarios como la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El presidente Petro ha sido, a lo largo de los últimos dos años, uno de los jefes de Estado más vocales al denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo Palestino. Bajo su liderazgo, Colombia ha demostrado su disposición de actuar”, dice el documento informativo de la embajada de Colombia ante Naciones Unidas.

Por último, desde el Gobierno aseguran que esta semana en la ONU será la base con la que se comenzará a abordar en noviembre la cumbre que la Celac tendrá con la Unión Europea, la cual se realizará en Santa Marta y será liderada por el presidente Petro.

