No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Petro viaja a Nueva York en medio de tensión con Trump: esta será su agenda y comitiva

El mandatario y varios de sus ministros participarán en la Asamblea General de Naciones Unidas. La descertificación en materia de lucha contra las drogas será el tema central de las intervenciones de los representantes colombianos.

Redacción Política
19 de septiembre de 2025 - 11:48 a. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda / Anna Moneymaker
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro tiene todo listo para un nuevo viaje internacional que esta vez lo llevará a Estados Unidos justo cuando enfrenta una dura tensión con ese país, puntualmente con la administración de Donald Trump, por la reciente descertificación en la lucha antidrogas. El jefe de Estado y su comitiva viajarán este domingo y se espera que en la noche de ese mismo día lleguen a Nueva York para cumplir una agenda oficial desde el próximo lunes.

Este diario conoció varios detalles del viaje en un documento de la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York. En el mismo se relata que en la semana de alto nivel se abordarán temas como la alta conflictividad global, el momento actual del multilateralismo, los efectos del cambio climático, la inteligencia artificial y la equidad de género. Se espera que el mandatario colombiano pronuncie un discurso sobre varios de estos temas, pero también por el momento que vive el país en materia de lucha contra el narcotráfico.

Lea también: Así se trazó la ruta que Petro quiere que Colombia despliegue ante Naciones Unidas

Como el propio presidente lo ha dicho en varios de sus pronunciamientos, el viaje a la ONU servirá para demostrar que Colombia y puntualmente su gobierno han alcanzado resultados notables contra el narcotráfico. En su Locución más reciente, Petro aseguró qué Colombia es el país que más incauta cocaína en el mundo, y que la estrategia de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito, es más eficiente que la radicación forzosa y la aspersión con glifosato.

El jefe de Estado aseguró que el gobierno de Donald Trump mintió en la descertificación y que decidió no tomar en cuenta las cifras oficiales sobre lucha antidrogas. Así mismo, cuestionó a los políticos colombianos con conexiones en Estados Unidos y le hizo una advertencia al mandatario estadounidense. “Ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos, tenga mucho cuidado”, le dijo.

No se pierda: Precandidatos para a las Elecciones presidenciales de 2026 ascienden a 107

Para cumplir con esta agenda, el presidente Petro incluyó en su comitiva la vicepresidenta Francia Márquez y los ministros de Relaciones Exteriores (Rosa Villavicencio), de Hacienda (Germán Ávila), de Ambiente (Irene Vélez), de Justicia (Eduardo Montealegre), de Minas (Edwin Palma) y de Igualdad (Juan Carlos Florián). A ellos se sumarán algunos viceministros y directores de entidades relacionadas con los temas mencionados.

Asuntos como la descertificación y debates anteriores como el de la deportación de migrantes volverán a poner sobre la mesa la apuesta de buscar que se dé un mensaje de unidad latinoamericana frente a la administración de Donald Trump. El tema también tiene que ver con la tensión en la región por el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe y con las diferencias entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño por el “Cartel de los Soles”.

La intervención del presidente Petro ante el pleno de la ONU está prevista para el martes 23 de septiembre, día en el que se espera que aborde este y otros temas. Cabe anotar que desde hace varios días el mandatario viene hablando de implementar un “diálogo internaciones” en torno a temas como la situación de Palestina con los ataques constantes de Israel, calificados por el presidente colombiano como “genocidio”, y otros escenarios como la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El presidente Petro ha sido, a lo largo de los últimos dos años, uno de los jefes de Estado más vocales al denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo Palestino. Bajo su liderazgo, Colombia ha demostrado su disposición de actuar”, dice el documento informativo de la embajada de Colombia ante Naciones Unidas.

Por último, desde el Gobierno aseguran que esta semana en la ONU será la base con la que se comenzará a abordar en noviembre la cumbre que la Celac tendrá con la Unión Europea, la cual se realizará en Santa Marta y será liderada por el presidente Petro.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

Estados Unidos

Petro y Trump

ONU

Descertificación

Narcotráfico

Petro y Venezuela

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Viajes de Petro

Naciones Unidas

AbiertoEE

Palestina

Gaza

Comitiva de Petro

Agenda de Petro

 

Japz(39664)Hace 6 minutos
Es importante que a pesar de tratar con una superpotencia, haya un presidente que sea capaz de representar los intereses colombianos con dignidad e inteligencia, invitando al diálogo respetuoso y advirtiendo que ningún país debe someter a otro por encima de los derechos internacionales.
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 10 minutos
Dado el informe compartido por redes sociales independientes de 42% vs 9%, entonces se nota la tiranía del régimen gringo, el problema es político, y reconocerle el resultado lógico a un gobierno progresista, según su posición como consumidores, sus intereses políticos y económicos, es como autocriminalizarse. "Buscan culpables para limpiar sus responsabilidades".
José Tiberio Gutiérrez Echeverri(70717)Hace 15 minutos
El escenario de la ONU en Nueva York y de la Celac con la Unión Europea en Santa Marta, serán espacios para reafirmar la independencia y la soberanía frente al Caballo de Troya de la lucha contra el narcotráfico, con el cual quiere justificar el gobierno norteamericano la defensa de la democracia y de la libertad... pero del terrorismo blanco, racista, fascista, neo colonial, patriarcal y genocida del imperio del norte.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 18 minutos
Señor presidente PETRO, ahora que va a la Asamblea de la ONU, presente sus reflexiones, cuestionamientos, tesis, etc., como es usual en usted, con argumentos, pero por favor, sin altisonancias ni agresiones; recuerde que, los razonamientos y las convicciones se pueden exponer y defender sin actitudes exageradas e inapropiadas, eso sí, aproveche su espacio para ser claro y concreto.
Fre Mier(54050)Hace 32 minutos
Duro contra Trump, no me joñe.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar