Precandidatos para a las Elecciones presidenciales de 2026 ascienden a 107

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A ocho meses de la primera vuelta presidencial el listado de aspirantes para suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño asciende hasta la fecha a 107 precandidatos. En un hecho sin precedentes desde la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia afronta una ruta electoral que apenas avanza por su cuarto mes con un centenar de aspirantes en campaña.
La principal novedad para los comicios pasa por la gran cantidad de aspirantes que buscan un aval ciudadano a través de recolección de firmas. Desde la Registraduría se reporta un total de 71 movimientos significativos de ciudadanos con los que se impulsan campañas a la Presidencia.
Le sugerimos: Colombia Humana explora “plan B” tras quedar fuera del partido Pacto Histórico
Con la apertura de inscripciones el pasado 31 de mayo, nombres como Claudia López, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Mauricio Cárdenas, Luz María Zapata, Gustavo Matamoros, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas u Héctor Olimpo Espinosa, resaltan por su vida política y reconocimiento público.
La popularidad de este mecanismo ha ido creciendo elección tras elección, dejando en claro que aún con algo más de dos meses para la inscripción de comités, ya se superó el récord impuesto en los comicios de 2022. Para las elecciones que dieron como vencedor a Gustavo Petro fueron 52 movimientos inscritos, de los cuales solamente tres candidatos llegaron a la primera vuelta presidencial. En tanto, para 2018 el panorama se situó con 45 candidaturas vía firmas, de las cuales solo completaron los requisitos ocho, y de ellas apenas cuatro llegaron a las urnas.
Si bien aún faltan ocho meses para la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo, la baraja de candidatos se extiende a 107 aspirantes por llegar a la Casa de Nariño en 2026. 👉🏻 https://t.co/uut2OJTSCh pic.twitter.com/KbfOH838dS— El Espectador (@elespectador) September 18, 2025
Algunos sectores señalan que este mecanismo sirve especialmente de plataforma electoral en las regiones, pero que los requisitos no son cumplidos a la cabalidad por los aspirantes. Y es que la recolección de más de 650.000 firmas comprende un trabajo complejo, en el que además, la exigencia asciende a más de un millón de apoyos, teniendo en cuenta la depuración que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil a la hora de la verificación.
Asimismo, organismos de observación electoral han señalado que si bien esta plataforma puede abarcar mayores focos poblacionales, también representa una de las mayores alertas en todo el proceso electoral ante la falta de verificación de las financiaciones.
El juego de los partidos
Por el lado de los partidos políticos el panorama es un poco diferente. Si bien colectivos como el Pacto Histórico o Centro Democrático adelantarán al término de este año procesos internos para la definición de su candidato presidencial, lo cierto es que la mayoría de las organizaciones se encuentran en procesos de estructuración, pensando de forma simultánea en las elecciones legislativas.
De hecho, además de los dos partidos ya mencionados, solamente los conservadores con Efraín Cepeda y Juana Carolina Londoño, y los liberales con Mauricio Gómez Amín han mostrado algunas de sus cartas. Sin embargo, hasta estos partidos tradicionales siguen en búsqueda de alianzas mucho más fuertes que les puedan catapultar a la Casa de Nariño.
Puede leer: 107 nombres y contando: así avanza la puja por suceder al presidente Petro
Es por lo anterior que casos como la U, Alianza Verde, Mira, Colombia Justa Libres y otros varios no han dado muestras de su estrategia presidencial. Además, también se espera por la depuración de candidatos por firmas, dado que al momento de reducir ese bloque de 71 a poco más de una docena, se podrían cocinar nuevas alianzas electorales.
La depuración
Esta “purga” de candidatos también se verá reflejada en los partidos, una vez el calendario electoral llegue a su ecuador. Por ejemplo, para el Pacto Histórico la elección de su candidato único está pactada para definirse el 26 de octubre, dejando un aspirante entre la lista de diez precandidatos conformada por Iván Cepeda, Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhamad, Gloria Flórez, Gloria Inés Ramírez, Alí Bantú y Alfredo Saade.
En el Centro Democrático el escenario es similar, pues de cinco aspirantes (Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Paola Holguín y Andrés Guerra) solamente saldrá un candidato final tras una encuesta a realizarse entre diciembre y enero.
Le puede interesar: Entran a competirle a Cepeda por el aval para la Presidencia: hay precandidata conservadora
Para los dos colectivos el vencedor pasaría a una coalición que se votaría en el mes de marzo junto con las elecciones al Congreso. De parte de la bancada de gobierno, el Frente Amplio definiría a ese candidato que agrupe todas las fuerzas de izquierda y en donde aparecen nuevos nombres como Roy Barreras, Camilo Romero, Clara López o Carlos Caicedo.
Somos la campaña que SUMA, la campaña alegre, la campaña posible.— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 6, 2025
Hoy empieza la segunda etapa del cambio, pueblo querido. #PizarroSí ✊🏼❤️ pic.twitter.com/PgaTsu95YS
Respecto a la derecha el bloque puede ser aún mayor. Además de ese vencedor del uribismo, nombres como el de Germán Vargas Lleras, el candidato elegido por el partido Conservador y algunos aspirantes por firmas podrían conformar una coalición que dé un nuevo giro de 180° a la política nacional.
Finalmente queda el centro en el que se encausan un importante número de aspirantes, muchos de ellos hoy en recolección de firmas. Para este espectro político solamente a Sergio Fajardo se le ve fijo, descartando una coalición, por lo que desde ya podríamos hablar de una de las primeras caras que aparecerá en el tarjetón del 31 e mayo, fecha estipulada para la primera vuelta presidencial.
Vea el listado completo de candidatos
|NOMBRE DEL GSC
|NOMBRE CANDIDATO
|PACTO HISTÓRICO
|DANIEL QUINTERO
|PACTO HISTÓRICO
|IVÁN CEPEDA
|PACTO HISTÓRICO
|GUSTAVO BOLÍVAR
|PACTO HISTÓRICO
|MARÍA JOSÉ PIZARRO
|PACTO HISTÓRICO
|CAROLINA CORCHO
|PACTO HISTÓRICO
|SUSANA MUHAMAD
|PACTO HISTÓRICO
|GLORIA FLOREZ
|PACTO HISTÓRICO
|ALÍ BANTÚ
|PACTO HISTÓRICO
|GLORIA INÉS RAMÍREZ
|PACTO HISTÓRICO
|ALFREDO SAADE
|COALICIÓN UNITARIOS
|CLARA LÓPEZ
|CENTRO DEMOCRÁTICO
|MARÍA FERNANDA CABAL
|CENTRO DEMOCRÁTICO
|PALOMA VALENCIA
|CENTRO DEMOCRÁTICO
|MIGUEL URIBE LONDOÑO
|CENTRO DEMOCRÁTICO
|ANDRÉS GUERRA
|CENTRO DEMOCRÁTICO
|PAOLA HOLGUÍN
|PARTIDO CONSERVADOR
|EFRAÍN CEPEDA
|PARTIDO CONSERVADOR
|JUANA CAROLINA LONDOÑO
|PARTIDO CONSERVADOR
|RUBÉN DARÍO LIZARRALDE*
|PARTIDO CONSERVADOR
|CARLOS FELIPE CÓRDOBA*
|PARTIDO LIBERAL
|MAURICIO GÓMEZ AMÍN
|NUEVO LIBERALISMO
|JUAN MANUEL GALAN
|DIGNIDAD Y COMPROMISO
|SERGIO FAJARDO
|ALIANZA VERDE
|JONATHAN PULIDO ‘JOTAPE HERNÁNDEZ’
|ALIANZA VERDE
|CAMILO ROMERO
|LA FUERZA
|ROY BARRERAS*
|CAMBIO RADICAL
|GERMAN VARGAS LLERAS*
|FIRME CON LIZCANO COLOMBIANÍSMO
|MAURICIO LIZCANO ARANGO
|COLOMBIA UNA NUEVA HISTORIA
|LEONARDO HUERTA GUTIERREZ
|CAUSA COLOMBIA DERECHOS PARA TODAS
|JAIME ARAUJO RENTERIA
|CON CLAUDIA IMPARABLES
|CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
|CON TODA POR COLOMBIA
|JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
|UNION PATRIOTICA (UP) BASES EN REBELION
|RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ
|SOMOS BLANCO RENOVA-SION COLOMBIA
|ALVARO LEON PARDO CONTRERAS
|MOVIMIENTO DE VICTIMAS COLOMBIANAS
|JHON JAIR SEGURA TOLOZA
|UNION FEDERAL POR LA EQUIDAD
|MARTHA VIVIANA BERNAL AMAYA
|FIRME LUNA PRESIDENTE - SI HAY UN CAMINO
|DAVID ANDRÉS LUNA SANCHEZ
|CIERRE DEL CONGRESO + RENOVACIÓN POPULAR ABSOLUTA
|JUAN PABLO GÓMEZ GUANCHA
|MOVIMIENTO NUEVO HORIZONTE
|JOSE ECCEHOMO GAMBA MARTÍNEZ
|SERES DE PAZ
|FABIO ANTONIO FORERO CHAVEZ
|ORDEN, CAMBIO Y FUTURO
|JUAN CARLOS TORRES NOGUERA
|MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y TEOCRATICO: COLOMBIA CONSCIENTE
|DANNY SEQUEDA BECERRA
|ROMPER EL SISTEMA
|RAUL SANTIAGO BOTERO JARAMILLO
|GCD
|ALBERTO LIZARAZO
|GENESIS
|CLAUDIA LORENA FERNANDEZ VALENCIA
|CIUDADANIA VIVA
|CESAR AUGUSTO PINZÓN
|GRUPO EMPRESARIAL EMPRENDER
|JORGE IVÁN ROJAS
|GRUPO SIGNIFICATIVO PRESIDENCIAL
|ERNESTO SÁNCHEZ HERRERA
|UNÁNIMES TODOS POR UN SOLO SENTIR MI PAIS ES TU PAIS
|NEYS SANTANA SARMIENTO JIMÉNEZ
|SONDRA MACOLLINS, LA ABOGADA DE HIERRO
|SONDRA MACOLLINS GARVIN PINTO
|NUEVO MILENIO DEMOCRATICO COLOMBIANO
|JOHN EDISON MOSQUERA BLANCO
|MOVIMIENTO VALIENTES
|VICKY DÁVILA
|VAMOS JUNTOS POR EL CAMINO DE COLOMBIA
|DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
|LIBERTAD PRIMERO
|PIERRE ONZAGA RAMÍREZ
|COLOMBIA DESPIERTA
|ESAU JACKSON PEÑA MATEO
|DESPIERTA COLOMBIA
|JOSE DE JESÚS VARGAS VALENCIA
|MOVIMIENTO UNIVERSAL CRISTIANO (MUC)
|REYES MIGUEL PRETEL HERNANDEZ
|RENOVACIÓN POR COLOMBIA
|ARMANDO VILLEGAS CENTENO
|AVANZA COLOMBIA
|MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
|NUEVA COLOMBIA
|PEDRO PABLO DIAZ
|CREO
|JOSUE MARTÍNEZ ROMERO
|RESCATEMOS A COLOMBIA
|DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
|EL PUEBLO COLOMBIANO DEBE ESTAR MAS CERCA DE LA PRESIDENCIA
|HILMAR MARIO MORENO VILLARREAL
|UNO
|MIHALY FLANDORFFER
|CREAMOS
|JUAN ESTEBAN TORO PARRA
|ROSAS UNIDAS
|ESTEFANIA ARENILLA GUERRA
|LUZ PARA COLOMBIA
|LUZ MARIA ZAPATA ZAPATA
|MI COLOMBIA
|JOSE IGNACIO MARQUEZ DAZA
|LIBERTARIOS COLOMBIA
|JUAN DE ZUBIRIA RAGO
|EL FARO SOCIAL POR COLOMBIA
|RAFAEL ALONSO QUINTERO MORA
|AL BORDE DEL ABISMO - ABBA
|GERMAN ROJAS OLARTE
|MOVIMIENTO PROGRESISTA UNIENDO FRONTERAS
|DUVAN FELIPE TORRES PEDRAZA
|DEFENSORES DE LA PATRIA
|ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO
|NOSOTTROS SOMOS EL PUEBLO
|JORGE ALBERTO BASTIDAS SPROCKEL
|EDUCRACIA - ROBOT PRESIDENTE
|DIEGO FELIPE URREA VANEGAS
|COLOMBIA UNIDA
|JORGE LUIS JAIMES PABON
|INGENIEROS CASCOS ANTICORRUPCIÓN
|WILFREDO PARDO HERRERA
|GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS LA i
|ALEJANDRO TIQUIMIDAS FERNANDEZ
|ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUACIÓN
|ADOLFO DAVID PIMIENTA MALDONADO
|MANASES
|BRIGITTE NAYIBE CEBALLOS
|SÍ, SOMOS COLOMBIA
|ELIECER VILLA GIRALDO
|NUEVAS IDEAS DE COLOMBIA
|VIENA LUCIA HERNANDEZ DIAZ
|MOVIMIENTO POLÍTICO ACTIVA
|GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
|FUERZA UNIDA DEL PUEBLO POR COLOMBIA FUT
|FABIO TRUJILLO TORRES
|CIUDADANOS LIBRES - LA FUERZA DE LAS REGIONES
|JUAN CARLOS CÁRDENAS REY
|COLOMBIA DIFERENTE - LA FUERZA DE LAS REGIONES
|HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER
|UNIDOS - LA FUERZA DE LAS REGIONES
|ANÍBAL GAVIRIA CORREA
|SIN MIEDO - LA FUERZA DE LAS REGIONES
|JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA
|MOVIMIENTO SEPTIMA PAPELETA
|LUIS MANUEL RIVAS PARRA
|SOMOS GENTE BUENA COMO USTED
|HERMES BOCANEGRA BARBOSA
|HUELLAS POR COLOMBIA
|HENRY HUMBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
|MOVIMIENTO SOMOS
|FRANCISCO SOLÍS ENCISO CRUZ
|ORGANIZACIÓN POLITICA DE COLOMBIA RHEMANENTE G-20
|EDYEE SAA CARABALI
|GRITO DE INDEPENDENCIA LA MONARQUIA
|ALEXANDER FRANCISCO HENAO OTÁLORA
|COLOMBIA UNIDA POR EL DESARROLLO DE NUESTRA GENTE
|JOSE JOAQUIN OSORIO RUIZ
|LUIS GILBERTO SOY YO
|LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
|PROYECTO ANTICORRUPCIÓN DEL PUEBLO
|ALEXANDER AMAYA
|PUNTOS SOBRE LAS IES
|JAIRO FIDEL JAIMES AMADO
|EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVAL
|MAURICE ARMITAGE
|EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVAL
|ALEJANDRO GAVIRIA
|EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVAL
|JUAN CARLOS PINZÓN
|EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVAL
|CARLOS CAICEDO
|EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVAL
|LUIS CARLOS LEAL
|EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVAL
|LUIS CARLOS REYES
|EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVAL
|ENRIQUE PEÑALOSA
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.