Precandidatos para a las Elecciones presidenciales de 2026 ascienden a 107

La contienda por llegar a la Casa de Nariño rompe récords en cantidad de aspirantes desde la promulgación de la Constitución de 1991. La recolección por firmas es el método predilecto para estos comicios.

Redacción Política
19 de septiembre de 2025 - 02:27 a. m.
107 aspirantes a la Casa de Nariño en 2026 se registran hasta mediados de septiembre. La lista seguirá creciendo
Foto: Archivo Particular
A ocho meses de la primera vuelta presidencial el listado de aspirantes para suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño asciende hasta la fecha a 107 precandidatos. En un hecho sin precedentes desde la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia afronta una ruta electoral que apenas avanza por su cuarto mes con un centenar de aspirantes en campaña.

La principal novedad para los comicios pasa por la gran cantidad de aspirantes que buscan un aval ciudadano a través de recolección de firmas. Desde la Registraduría se reporta un total de 71 movimientos significativos de ciudadanos con los que se impulsan campañas a la Presidencia.

Le sugerimos: Colombia Humana explora “plan B” tras quedar fuera del partido Pacto Histórico

Con la apertura de inscripciones el pasado 31 de mayo, nombres como Claudia López, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Mauricio Cárdenas, Luz María Zapata, Gustavo Matamoros, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas u Héctor Olimpo Espinosa, resaltan por su vida política y reconocimiento público.

La popularidad de este mecanismo ha ido creciendo elección tras elección, dejando en claro que aún con algo más de dos meses para la inscripción de comités, ya se superó el récord impuesto en los comicios de 2022. Para las elecciones que dieron como vencedor a Gustavo Petro fueron 52 movimientos inscritos, de los cuales solamente tres candidatos llegaron a la primera vuelta presidencial. En tanto, para 2018 el panorama se situó con 45 candidaturas vía firmas, de las cuales solo completaron los requisitos ocho, y de ellas apenas cuatro llegaron a las urnas.

Algunos sectores señalan que este mecanismo sirve especialmente de plataforma electoral en las regiones, pero que los requisitos no son cumplidos a la cabalidad por los aspirantes. Y es que la recolección de más de 650.000 firmas comprende un trabajo complejo, en el que además, la exigencia asciende a más de un millón de apoyos, teniendo en cuenta la depuración que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil a la hora de la verificación.

Asimismo, organismos de observación electoral han señalado que si bien esta plataforma puede abarcar mayores focos poblacionales, también representa una de las mayores alertas en todo el proceso electoral ante la falta de verificación de las financiaciones.

El juego de los partidos

Por el lado de los partidos políticos el panorama es un poco diferente. Si bien colectivos como el Pacto Histórico o Centro Democrático adelantarán al término de este año procesos internos para la definición de su candidato presidencial, lo cierto es que la mayoría de las organizaciones se encuentran en procesos de estructuración, pensando de forma simultánea en las elecciones legislativas.

De hecho, además de los dos partidos ya mencionados, solamente los conservadores con Efraín Cepeda y Juana Carolina Londoño, y los liberales con Mauricio Gómez Amín han mostrado algunas de sus cartas. Sin embargo, hasta estos partidos tradicionales siguen en búsqueda de alianzas mucho más fuertes que les puedan catapultar a la Casa de Nariño.

Puede leer: 107 nombres y contando: así avanza la puja por suceder al presidente Petro

Es por lo anterior que casos como la U, Alianza Verde, Mira, Colombia Justa Libres y otros varios no han dado muestras de su estrategia presidencial. Además, también se espera por la depuración de candidatos por firmas, dado que al momento de reducir ese bloque de 71 a poco más de una docena, se podrían cocinar nuevas alianzas electorales.

La depuración

Esta “purga” de candidatos también se verá reflejada en los partidos, una vez el calendario electoral llegue a su ecuador. Por ejemplo, para el Pacto Histórico la elección de su candidato único está pactada para definirse el 26 de octubre, dejando un aspirante entre la lista de diez precandidatos conformada por Iván Cepeda, Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhamad, Gloria Flórez, Gloria Inés Ramírez, Alí Bantú y Alfredo Saade.

En el Centro Democrático el escenario es similar, pues de cinco aspirantes (Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Paola Holguín y Andrés Guerra) solamente saldrá un candidato final tras una encuesta a realizarse entre diciembre y enero.

Le puede interesar: Entran a competirle a Cepeda por el aval para la Presidencia: hay precandidata conservadora

Para los dos colectivos el vencedor pasaría a una coalición que se votaría en el mes de marzo junto con las elecciones al Congreso. De parte de la bancada de gobierno, el Frente Amplio definiría a ese candidato que agrupe todas las fuerzas de izquierda y en donde aparecen nuevos nombres como Roy Barreras, Camilo Romero, Clara López o Carlos Caicedo.

Respecto a la derecha el bloque puede ser aún mayor. Además de ese vencedor del uribismo, nombres como el de Germán Vargas Lleras, el candidato elegido por el partido Conservador y algunos aspirantes por firmas podrían conformar una coalición que dé un nuevo giro de 180° a la política nacional.

Finalmente queda el centro en el que se encausan un importante número de aspirantes, muchos de ellos hoy en recolección de firmas. Para este espectro político solamente a Sergio Fajardo se le ve fijo, descartando una coalición, por lo que desde ya podríamos hablar de una de las primeras caras que aparecerá en el tarjetón del 31 e mayo, fecha estipulada para la primera vuelta presidencial.

Vea el listado completo de candidatos

NOMBRE DEL GSCNOMBRE CANDIDATO
 
PACTO HISTÓRICODANIEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICOIVÁN CEPEDA
PACTO HISTÓRICOGUSTAVO BOLÍVAR
PACTO HISTÓRICOMARÍA JOSÉ PIZARRO
PACTO HISTÓRICOCAROLINA CORCHO
PACTO HISTÓRICOSUSANA MUHAMAD
PACTO HISTÓRICOGLORIA FLOREZ
PACTO HISTÓRICOALÍ BANTÚ
PACTO HISTÓRICOGLORIA INÉS RAMÍREZ
PACTO HISTÓRICOALFREDO SAADE
COALICIÓN UNITARIOSCLARA LÓPEZ
CENTRO DEMOCRÁTICOMARÍA FERNANDA CABAL
CENTRO DEMOCRÁTICOPALOMA VALENCIA
CENTRO DEMOCRÁTICOMIGUEL URIBE LONDOÑO
CENTRO DEMOCRÁTICOANDRÉS GUERRA
CENTRO DEMOCRÁTICOPAOLA HOLGUÍN
PARTIDO CONSERVADOREFRAÍN CEPEDA
PARTIDO CONSERVADORJUANA CAROLINA LONDOÑO
PARTIDO CONSERVADORRUBÉN DARÍO LIZARRALDE*
PARTIDO CONSERVADORCARLOS FELIPE CÓRDOBA*
PARTIDO LIBERALMAURICIO GÓMEZ AMÍN
NUEVO LIBERALISMOJUAN MANUEL GALAN
DIGNIDAD Y COMPROMISOSERGIO FAJARDO
ALIANZA VERDEJONATHAN PULIDO ‘JOTAPE HERNÁNDEZ’
ALIANZA VERDECAMILO ROMERO
LA FUERZAROY BARRERAS*
CAMBIO RADICALGERMAN VARGAS LLERAS*
FIRME CON LIZCANO COLOMBIANÍSMOMAURICIO LIZCANO ARANGO
COLOMBIA UNA NUEVA HISTORIALEONARDO HUERTA GUTIERREZ
CAUSA COLOMBIA DERECHOS PARA TODASJAIME ARAUJO RENTERIA
CON CLAUDIA IMPARABLESCLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
CON TODA POR COLOMBIAJUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
UNION PATRIOTICA (UP) BASES EN REBELIONRICARDO PÉREZ GONZÁLEZ
SOMOS BLANCO RENOVA-SION COLOMBIAALVARO LEON PARDO CONTRERAS
MOVIMIENTO DE VICTIMAS COLOMBIANASJHON JAIR SEGURA TOLOZA
UNION FEDERAL POR LA EQUIDADMARTHA VIVIANA BERNAL AMAYA
FIRME LUNA PRESIDENTE - SI HAY UN CAMINODAVID ANDRÉS LUNA SANCHEZ
CIERRE DEL CONGRESO + RENOVACIÓN POPULAR ABSOLUTAJUAN PABLO GÓMEZ GUANCHA
MOVIMIENTO NUEVO HORIZONTEJOSE ECCEHOMO GAMBA MARTÍNEZ
SERES DE PAZFABIO ANTONIO FORERO CHAVEZ
ORDEN, CAMBIO Y FUTUROJUAN CARLOS TORRES NOGUERA
MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y TEOCRATICO: COLOMBIA CONSCIENTEDANNY SEQUEDA BECERRA
 ROMPER EL SISTEMA RAUL SANTIAGO BOTERO JARAMILLO
GCDALBERTO LIZARAZO
GENESISCLAUDIA LORENA FERNANDEZ VALENCIA
CIUDADANIA VIVACESAR AUGUSTO PINZÓN
GRUPO EMPRESARIAL EMPRENDERJORGE IVÁN ROJAS
GRUPO SIGNIFICATIVO PRESIDENCIALERNESTO SÁNCHEZ HERRERA
UNÁNIMES TODOS POR UN SOLO SENTIR MI PAIS ES TU PAISNEYS SANTANA SARMIENTO JIMÉNEZ
SONDRA MACOLLINS, LA ABOGADA DE HIERROSONDRA MACOLLINS GARVIN PINTO
NUEVO MILENIO DEMOCRATICO COLOMBIANOJOHN EDISON MOSQUERA BLANCO
MOVIMIENTO VALIENTESVICKY DÁVILA
VAMOS JUNTOS POR EL CAMINO DE COLOMBIADAGOBERTO SANTOYA PEÑA
LIBERTAD PRIMEROPIERRE ONZAGA RAMÍREZ
COLOMBIA DESPIERTAESAU JACKSON PEÑA MATEO
DESPIERTA COLOMBIAJOSE DE JESÚS VARGAS VALENCIA
MOVIMIENTO UNIVERSAL CRISTIANO (MUC)REYES MIGUEL PRETEL HERNANDEZ
RENOVACIÓN POR COLOMBIAARMANDO VILLEGAS CENTENO
AVANZA COLOMBIAMAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
NUEVA COLOMBIAPEDRO PABLO DIAZ
CREOJOSUE MARTÍNEZ ROMERO
RESCATEMOS A COLOMBIADANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
EL PUEBLO COLOMBIANO DEBE ESTAR MAS CERCA DE LA PRESIDENCIAHILMAR MARIO MORENO VILLARREAL
UNOMIHALY FLANDORFFER
CREAMOSJUAN ESTEBAN TORO PARRA
ROSAS UNIDASESTEFANIA ARENILLA GUERRA
LUZ PARA COLOMBIALUZ MARIA ZAPATA ZAPATA
MI COLOMBIAJOSE IGNACIO MARQUEZ DAZA
LIBERTARIOS COLOMBIAJUAN DE ZUBIRIA RAGO
EL FARO SOCIAL POR COLOMBIARAFAEL ALONSO QUINTERO MORA
AL BORDE DEL ABISMO - ABBAGERMAN ROJAS OLARTE
MOVIMIENTO PROGRESISTA UNIENDO FRONTERASDUVAN FELIPE TORRES PEDRAZA
DEFENSORES DE LA PATRIAABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO
NOSOTTROS SOMOS EL PUEBLOJORGE ALBERTO BASTIDAS SPROCKEL
EDUCRACIA - ROBOT PRESIDENTEDIEGO FELIPE URREA VANEGAS
COLOMBIA UNIDAJORGE LUIS JAIMES PABON
INGENIEROS CASCOS ANTICORRUPCIÓNWILFREDO PARDO HERRERA
GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS LA iALEJANDRO TIQUIMIDAS FERNANDEZ
ORGANIZACIÓN PARA LA ACTUACIÓNADOLFO DAVID PIMIENTA MALDONADO
MANASESBRIGITTE NAYIBE CEBALLOS
SÍ, SOMOS COLOMBIAELIECER VILLA GIRALDO
NUEVAS IDEAS DE COLOMBIAVIENA LUCIA HERNANDEZ DIAZ
MOVIMIENTO POLÍTICO ACTIVAGUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
FUERZA UNIDA DEL PUEBLO POR COLOMBIA FUTFABIO TRUJILLO TORRES
CIUDADANOS LIBRES - LA FUERZA DE LAS REGIONESJUAN CARLOS CÁRDENAS REY
COLOMBIA DIFERENTE - LA FUERZA DE LAS REGIONESHÉCTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER
UNIDOS - LA FUERZA DE LAS REGIONESANÍBAL GAVIRIA CORREA
SIN MIEDO - LA FUERZA DE LAS REGIONESJUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA
MOVIMIENTO SEPTIMA PAPELETALUIS MANUEL RIVAS PARRA
SOMOS GENTE BUENA COMO USTEDHERMES BOCANEGRA BARBOSA
HUELLAS POR COLOMBIAHENRY HUMBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
MOVIMIENTO SOMOSFRANCISCO SOLÍS ENCISO CRUZ
ORGANIZACIÓN POLITICA DE COLOMBIA RHEMANENTE G-20EDYEE SAA CARABALI
GRITO DE INDEPENDENCIA LA MONARQUIAALEXANDER FRANCISCO HENAO OTÁLORA
COLOMBIA UNIDA POR EL DESARROLLO DE NUESTRA GENTEJOSE JOAQUIN OSORIO RUIZ
LUIS GILBERTO SOY YOLUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
PROYECTO ANTICORRUPCIÓN DEL PUEBLOALEXANDER AMAYA
PUNTOS SOBRE LAS IESJAIRO FIDEL JAIMES AMADO
EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVALMAURICE ARMITAGE
EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVALALEJANDRO GAVIRIA
EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVALJUAN CARLOS PINZÓN
EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVALCARLOS CAICEDO
EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVALLUIS CARLOS LEAL
EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVALLUIS CARLOS REYES
EN BÚSQUEDA DE PARTIDO O AVALENRIQUE PEÑALOSA

Por Redacción Política

