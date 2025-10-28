Petro en Medio Oriente habló de Estados Unidos y busca alianzas tras crisis con Trump

El presidente Gustavo Petro a su llegada a Arabia Saudita. Foto: Presidencia

Desde Arabia Saudita, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia de los nuevos bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico que, según cifras de la Casa Blanca, dejan 14 personas muertas. Una vez más, el jefe de Estado rechazó lo que ha considerado como una “intromisión” irregular del gobierno de Donald Trump en los asuntos internos de los países de la región.

“Yo he incautado 2.700 toneladas de cocaína en el Caribe y en el Pacífico, con nuestra armada nacional y nuestra fuerza pública, y con ayuda de las inteligencias policiales de Europa, el mundo árabe y los EE.UU. Es la mayor incautación de cocaína que haya hecho un gobierno en la historia del mundo”, escribió el presidente Petro en su cuenta en X, momentos después de aterrizar en Riad, donde fue recibido por una delegación de Arabia Saudita.

Y agregó: “No he disparado un solo misil ni matado personas para ello. No sé justifican los bombardeos con misiles a personas en absoluta desigualdad de fuerza. Rompen los tratados internacionales”. El nuevo ataque de la armada estadounidense y la respuesta del presidente llegan en medio de una compleja tensión entre ambos gobiernos, con el presidente Trump acusando a Petro de ser “un líder narco” e incluyendo la Lista Clinton.

De hecho, como lo contó El Espectador, la inclusión de Petro –así como familiares y otros funcionarios, como el ministro del Interior, Armando Benedetti– en dicha lista es por los “beneficios” que la política de paz total habría dado a narcogrupos. Este diario estableció que la orden ejecutiva 14059 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) obedeció a los reportes que recibió dicho organismo de los posibles “beneficios” que el presidente Petro les estaría dando a organizaciones armadas y criminales dedicadas al narcotráfico. Esta postura es rechazada, por supuesto, por la Casa de Nariño.

Para el gobierno de Trump, según fuentes diplomáticas en Washington y Bogotá, ese tipo de privilegios, que en algún momento de la estrategia comprendieron ceses al fuego y suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, suscitaron el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en todo el país (253.000 hectáreas) y el repunte en el nivel de producción de cocaína, que en 2023 creció un 53 %. A esto se suma que en la Casa Blanca no consideran que la actual administración esté haciendo lo que corresponde para frenar esta actividad y que, como ya se conoce, no es visto con buenos ojos que Petro y varios de sus ministros mantengan cercanía con el régimen de Nicolás Maduro, señalado de estar detrás del Cartel de los Soles.

Así va el viaje de Petro a Medio Oriente

Luego de ser recibido por la mencionada delegación de Arabia Saudita, el presidente inició su agenda en Medio Oriente, que irá hasta el próximo 4 de noviembre. En ese periodo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ejercerá funciones delegatarias. Mientras tanto, Petro estará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores (Rosa Villavicencio), Minas y Energía (Edwin Palma), Comercio, Industria y Turismo (Diana Morales), y Cultura (Yannai Kadamani), quienes acompañarán la delegación presidencial para fortalecer las relaciones bilaterales e identificar nuevas oportunidades de inversión y cooperación entre Colombia y Arabia Saudita.

Este martes, el presidente Petro participó en un panel en el marco de la novena edición de la Iniciativa de Inversión Futura (FII9). Según la Casa de Nariño, se trata de “un foro global que reúne a los líderes más influyentes del mundo para impulsar el crecimiento sostenible, promover la innovación y canalizar inversiones que contribuyan al bienestar de la humanidad”.

Sobre su participación en dicho panel, el presidente afirmó: “Puedo decir que el pueblo árabe me ama por mi transparencia frente a Palestina. Aquí hablo en el foro de FII9, iniciativas de inversión futura. Se reúnen los mayores inversionistas del mundo”.

El presidente Petro es uno de los 15 jefes de Estado que participa en el evento, junto con los de Albania, Bangladesh, Bulgaria, Cuba, Chipre, Guinea Ecuatorial, Guinea, Iraq, Jordania, Kenia, Kosovo, Mauritania, Montenegro, Pakistán y Ruanda. Posterior a este evento, el presidente asistirá a una cena privada que ofrece el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman. En ella estarán los otros presidentes y jefes de gobierno que viajaron a Raid.

