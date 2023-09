“Me importa un pito”: Petro y Duque casan pelea por Cuba y su papel con el ELN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Iván Duque / Foto: Presidencia y EFE. Foto: Archivo Particular

Se sabía que vendría una pelea después de que el presidente Gustavo Petro dijera este sábado que la petición de Iván Duque de incluir a Cuba en la lista de países que ayudan al terrorismo tuvo consecuencias criminales. El exmandatario no tardó en responder. “La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos. Desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander; la justicia colombiana procesó a los cabecillas que dieron la orden. Defender la Legalidad no es ideología, como tampoco lo fue extraditar a los narcoterroristas del ELN requeridos por los EE. UU”, dijo Duque.

En su trino del sábado, Petro afirmó que la solicitud de Duque a Estados Unidos tuvo como excusa el que los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no podían ser entregados como rehenes, algo que quería el entonces presidente y que los acuerdos previos firmados en el gobierno de Juan Manuel Santos impedían. “La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesitan importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba”, aseveró.

Duque se defendió y aseguró que el desabastecimiento en la isla tiene que ver con el mismo modelo de gobierno cubano: “Los niños, los mayores, los abuelos y el pueblo cubano ha sufrido hambre, falta de oportunidades y opresión por la dictadura comunista de los Castro y sus herederos, que ha cercenado las libertades y asesinado a sus detractores. Lástima que aún hoy existan idiotas útiles de ese modelo que lo exaltan como ejemplo cuando deberían rechazarlo ante el fracaso evidente”.

El expresidente ahondó en su crítica al comunismo, al que llamó un “modelo fallido por su barbarie” y a los Castro. “Muchos de esos crímenes, como los del ELN o los de las FARC, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal ‘revolución’ de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores, y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus ‘comandantes”, trinó este domingo.

“La humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es POBRECISMO para la sociedad”, agregó Duque. Petro, por su parte, comparó al expresidente con los cubanos. “Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”, dijo el presidente.

El senador Iván Cepeda también se pronunció ante la discusión. De acuerdo con el congresista del Pacto Histórico, Duque “confunde malintencionadamente dos discusiones: sus convicciones ideológicas sobre el gobierno de Cuba, por una parte, y su arbitrario desconocimiento de los protocolos que obligaban a su gobierno a respetar el carácter de garante de ese país en el proceso de paz con el ELN”. “Todo con Duque es así: mentiras para encubrir crímenes contra la paz”, concluyó Cepeda.

