“Ni plata ni plomo”: cruce de mensajes entre Petro y Musk por operación contra Maduro

Gustavo Petro y Elon Musk. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro y el magnate Elon Musk sostuvieron un breve choque de mensajes a través de X, red social de la que este último es propietario. El cruce se dio por la noticia que ha marcado el inicio de este 2026: el arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, operación que el jefe de Estado colombiano ha criticado en varios trinos.

El mensaje que generó el roce fue el que el presidente publicó cerca de las 3:00 de la mañana de este sábado, manifestando su preocupación por la operación, haciendo un llamado a la paz y anunciando movilización de tropas a la frontera como parte de una medida preventiva.

Lea también: Así han sido relaciones y tensiones entre Colombia y Venezuela en los últimos 27 años

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, dijo Petro.

Elon Musk respondió a este mensaje con una pregunta en tono irónico: “¿Plata o plomo?”. El tweet estuvo acompañado por la confirmación de la Casa Blanca de la retención de Nicolás Maduro con la publicación de una fotografía en la que se le ve con las manos esposadas y los ojos cubiertos.

No se pierda: Gobierno realizó dos consejos de seguridad virtuales tras captura de Maduro: esto se sabe

El mensaje desató otra respuesta de Petro que llegó en la tarde de este mismo sábado. “Señor Elon, eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido”, escribió el mandatario en la red social. Además, cuestionó los desarrollos de Musk y sus empresas en materia de viajes especiales.

Señor Elon eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido.



He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no.



Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos tener una… https://t.co/dYuuSXC8zy — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

“Ya le dije que si estallan las naves espaciales del capital privado y las de la NASA, no es porque el esfuerzo de salir del planeta no es para escapar, sino para irrigar de vida el universo y eso se hace no con una persona o un capital, por cuantioso que sea, sino con la humanidad toda, de todos los colores, incluido el suyo. Pero solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo. Ni plata ni plomo. Amor y libertad para los seres humanos, todos son distinción”, aseguró.

Además de sus mensajes en X, el presidente colombiano ha sostenido varias reuniones de alto nivel con su gabinete para evaluar cómo reaccionar a los efectos de la captura de Maduro. Además de la asistencia para migrantes y retornados, ordenó instalar un puesto de mando unificado en la frontera de Cúcuta y desplegó pie de fuerza para garantizar la seguridad de la región.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.