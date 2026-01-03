Gobierno realizó dos consejos de seguridad virtuales tras captura de Maduro: esto se sabe

Consejo de seguridad del gobierno Petro tras arresto de Maduro. Foto: Dapre

De manera virtual se están llevando a cabo las reuniones de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro para evaluar los efectos de la captura de Nicolás Maduro tras una operación del gobierno de Donald Trump. Desde la Casa de Nariño se confirmó que durante este sábado se han llevado dos consejos de seguridad para analizar el caso, uno en la madrugada y otro en la mañana, ambos coordinados por la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

En las imágenes que compartió la Presidencia se ve a la funcionaria junto a algunos asesores del presidente Petro conectados a través de videollamada con los ministros y demás funcionarios de la cúpula del Ejecutivo. Según Rodríguez, ella organizó los espacios, pero estos fueron liderados por el mandatario, quien se encuentra en Cartagena.

“La Directora del DAPRE y Secretaria General de Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, coordinó durante la madrugada y la mañana de hoy dos Consejos de Seguridad, enfatizando que proteger la democracia es proteger al Presidente de la República”, informaron desde su despacho.

Tras estos encuentros, buena parte del gabinete se trasladará a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para coordinar el Puesto de Mando Unificado en el que se revisarán los impactos en materia de seguridad, migración y otros temas. Se espera que antes de finalizar la tarde haya un balance al respecto.

Además de los anuncios sobre el refuerzo de la seguridad en la frontera y la asistencia humanitaria por una posible oleada de migración, en la cúpula del Ejecutivo están preparando una declaratoria de emergencia para asegurar los recursos que se necesitarían en esta coyuntura.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó más detalles sobre la respuesta oficial de la Casa de Nariño. Según dijo, su cartera liderará el Puesto de Mando Unificado en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para “adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera”.

En la madrugada de este sábado, el presidente Petro pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que se sesionen de urgencia. Así mismo, señaló que se deben mantener los canales diplomáticos y ordenó reforzar la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Bogotá y, de paso, que se desplieguen acciones que eviten acciones terroristas de grupos narcotraficantes que tienen presencia e incidencia ilegal a nivel binacional.

“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera. Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, explicó el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

Entre tanto, hay expectativa por la respuesta del presidente Gustavo Petro a la mención que hizo de él Donald Trump en rueda de prensa, cuando aseguró que “debe cuidarse el trasero” y reiteró que es responsable por la salida de cocaína con destino a Estados Unidos.

