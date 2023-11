“Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado”: Petro

El presidente Gustavo Petro ha tenido choques con la alcaldesa Claudia López por el futuro del proyecto del metro en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de que el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró que es necesario que el Gobierno Nacional respete la autonomía de la capital y no se oponga al desarrollo del metro, el presidente Gustavo Petro salió a advertir que, según él, no ha intentado frenar la obra.

El mandatario, a través de X, aseguró que lo que hizo su administración fue tomar la propuesta de la alcaldesa saliente, Claudia López, de soterrar una parte del trazado, pero que, añadió, fue la mandataria quien terminó cambiando de opinión.

“Qué tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo han hecho. Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo, como el que estudiamos, fue la alcaldesa, pero después nos insultó por acoger su propuesta”, enfatizó Petro.

Y agregó: “Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento, pero si no lo han hecho en estos nueve años, no es porque nosotros lo hayamos impedido”.

Galán, tras sus primeros encuentros con López en medio del proceso de empalme en Bogotá, aseguró que es necesario recordarle al Gobierno Nacional que la capital habló en las urnas y votó por la continuidad de una obra que ha sido esquiva.

“Tenemos que exigir un respeto por la autonomía de Bogotá, no debe entrar la nación a que se replantee ese proyecto”, dijo Galán.

Sin embargo, Petro, en otro tuit posterior, insistió en que “el metro de Bogotá es exactamente lo que (Enrique) Peñalosa quiso que fuera. Nadie ha detenido el metro; no calumnien. Si el metro elevado no avanza busquen los culpables en las cláusulas del contrato. El gobierno nacional, a través de (Iván) Duque, ha dado todas las garantías para que se haga. La pregunta es, y ¿por qué no la han hecho?”.

Este fue un tema que el Jefe de Estado quiso impulsar en la campaña y habló, incluso, de financiar el 100 por ciento de un metro subterráneo. Incluso, fue hasta China, país de origen de la firma que adelanta ya las obras, para darle más legitimidad a su debate, pero su candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quedó en el tercer lugar.

