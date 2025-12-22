Esto es lo que está pendiente para definir en las consultas de la izquierda y la derecha

Aún hay varios temas pendientes para decantar de las consultas que derecha e izquierda tiene previsto hacer el 8 de marzo próximo, mismo día de la elección de Congreso, Foto: Óscar Pérez

Si bien ya se comenzaron a decantar las consultas a las que el país podrá asistir el próximo 8 de marzo, mismo día en que se elige el nuevo Congreso, aún faltan varios puntos por decantarse y que tocan a otros aspirantes que están en la baraja presidencial.

En la consulta de la izquierda que busca la continuidad del proyecto progresista del presidente Gustavo Petro no es claro si los aspirantes Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden estar en lo que denominaron “Pacto Amplio”, en la medida en que el pasado 26 de octubre hicieron parte de otra cita a urnas sobre la cual hay dudas jurídicas en torno a si se trató de un solo partido o de varios. Ellos, en todo caso, dicen que no hay inhabilidad alguna.

En este grupo también se están midiendo Roy Barreras y Camilo Romero y no se descarta que otras personas cercanas al petrismo, como Juan Fernando Cristo, Mauricio Lizcano, Clara López o Luis Gilberto Murillo, entre otros, aterrizan en esta misma convocatoria.

Y por los lados de la derecha aún hace falta que se confirme si Juan Carlos Pinzón entrará o no al mismo grupo en donde se confirmó el aterrizaje de Paloma Valencia del Centro Democrático.

Este mismo lunes, 22 de diciembre, los que hacen parte de la llamada “Gran Consulta por Colombia” recibieron el ingreso de Valencia, quien tuvo varias conversaciones con su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, para dar este paso.

Y, además, estuvieron dialogando con Pinzón, quien en todo caso todavía no confirma si ingresará, pero Oxígeno —el partido que lo avaló— no descartó seguir en las consultas.

En este grupo ya se encuentran confirmados Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Daniel palacios.

Y, por su parte, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella irían derecho hasta la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo próximo, aunque públicamente han dicho que no descartan entrar en un proceso de depuración previo que sería, por ejemplo, una encuesta; aún hay inquietudes por otras aspiraciones, como la de Claudia López, quien entregó firmas y hasta el momento no se alinea con ninguna de las consultas.

