Petro y Uribe van a las calles por 2026 y con el factor Trump incluido: La Mesa Redonda

El exmandatario Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro y el republicano Donald Trump protagonizaron una dura semana que se analizó en La Mesa Redonda. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de una semana convulsa que agitó todas las fibras de la política nacional y que tuvo un capítulo fuerte en materia diplomática, las apuestas de todos los sectores se volvieron a redireccionar hacia las elecciones de 2026. El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe, protagonistas de los días más agitados de este año, entraron de lleno en esa contienda.

En contexto: Esta es la bitácora de cinco días en los que Petro y Trump estallaron relación binacional

Esto es precisamente lo que se analizó en La Mesa Redonda, espacio de El Espectador en el que se hizo un repaso a fondo de lo que marcó a estos polarizados días y cómo impactará en el epílogo de la actual administración.

Lea aquí: Petro movió a sus bases para responder a sanciones de Trump y promover su constituyente

El magnate republicano que dirige la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, entró en una ecuación electoral en el que hasta terminó reviviéndose una propuesta constituyente impulsada por la absolución de Uribe en segunda instancia y la intención reeleccionista de Petro.

Vea aquí el episodio completa de Mesa Redonda:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.