Álvaro Uribe y Donald Trump: estos fueron los temas de la entrevista de Petro y Westcol

El presidente Gustavo Petro tuvo un stream con Westcol en el Palacio de Nariño. Foto: Archivo Particular

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La Casa de Nariño fue de la última entrevista realizada al presidente Gustavo Petro, pero en lugar de dirigirla un periodista, las preguntas las realizó el streamer paisa Luis Fernando Villa, conocido en redes sociales como Westcol. Entre los temas estuvo la relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez e impresiones del encuentro con Donald Trump que ocurrió en febrero.

La transmisión en vivo estaba programada para el pasado jueves 26 de marzo a las 6:00 p. m. en la plataforma de Kick, donde el streamer suele realizar sus directos, pero terminó iniciando a las 9 p.m. El encuentro fue un recorrido por el Palacio de Gobierno encabezado por el mandatario en todas las salas de la casa del presidente.

En medio de la conversación, el presidente recordó que en el mismo lugar tuvo reuniones con mandatarios como el presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, y el mandatario chileno, Gabriel Boric. En el mismo escenario, mencionó que espera una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en el palacio colombiano.

Cuando el influencer le preguntó sobre si las relaciones entre ambas naciones están en buen estado, Petro aseguró que ya estaban en mejor momento y que su encuentro en Washington con Trump logró “sacar a Colombia del mapa donde tiran misiles”.

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En el inicio de la transmisión, el jefe de Estado le mostró a Westcol los pasillos con los retratos de expresidentes. Hizo énfasis en los de Misael Pastrana, Carlos Lleras Camargo y Guillermo León Valencia, exmandatarios que comparten lazos de sangre con políticos de la actualidad como Andrés Pastrana, Germán Vargas Lleras y la candidata presidencial Paloma Valencia. “En una democracia pareciera que tuviéramos herederos que se suceden en el poder, porque los apellidos siguen vigentes”, aseguró Petro.

Tras visitar varias salas del Palacio, conversaron sobre políticas sociales del actual Gobierno, así como de los cambios realizados en la infraestructura del edificio al agregar un pabellón dedicado a la historia de Gabriel García Márquez.

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El influencer aprovechó la oportunidad para preguntarle al presidente sobre su predecesor Álvaro Uribe Vélez, al cuestionar si, de encontrarse ambos en una isla desierta, Petro trabajaría en equipo con Uribe para salir de allí. “Pues claro, él vino por aquí y yo le dije: hermano, no tenga miedo conmigo que no lo voy a perseguir”, aseguró el jefe de Estado.

Además del live que ya tuvo con el presidente Gustavo Petro, el streamer anunció otro encuentro digital con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su finca ‘El Ubérrimo’, aún sin fecha definida.

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