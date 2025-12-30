Petro ya firmó el decreto para desclasificar archivos del DAS: estos son los detalles

En total se trata de 57.544 cajas de documentos y 47.829 medios tecnológicos. Foto: Archivo Particular

El pasado 22 de diciembre se concretó el anuncio que había hecho el Gobierno Nacional para lograr la desclasificación de los archivos, documentos y datos del fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que se encuentran en manos del Archivo General de la Nación (AGN).

La primera manifestación sobre este tema se dio en octubre de este año, cuando el presidente anunció que se expediría el decreto. Posteriormente, se hizo una revisión a inicios del mes de diciembre, ordenada por el Gobierno, con el objetivo de tener un primer análisis sobre los miles de documentos y equipos que contienen los datos administrativos y de inteligencia y contrainteligencia del DAS.

El decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, que ya fue firmado por el presidente Gustavo Petro y publicado en la página oficial del DAPRE, explica que deben realizarse “procesos archivísticos que permitan garantizar la conservación, preservación, acceso y consulta a la información, así como la anonimización y verificación de que no constituyen una amenaza contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad, o defensa nacional”.

Además, se explica, como ya había dado a conocer El Espectador, que este proceso se llevará a cabo bajo la supervisión de la Procuraduría, con el fin de vigilar “el proceso de custodia, consulta y depuración de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia”.

Es importante resaltar que aunque este proceso ya se puso en marcha, el Archivo General de la Nación seguirá teniendo la custodia sobre los archivos en cuestión, mientras que será la Dirección Nacional de Inteligencia la autoridad que tendrá potestad para “autorizar el acceso o consulta” de estos documentos.

Esto quiere decir que el AGN y la DNI trabajarán de la mano para poder llevar acabo la tarea ordenada por el Gobierno: por un lado el Archivo General se encargará de la digitalización de los documentos, manteniendo los originales y las copias físicas inalteradas para su protección, para posteriormente entregarlas a la DNI, desde dónde se implementará un proceso de anonimización de la información, con el propósito de que sea esa la base para construir desde la AGN la versión digital de consulta.

“Los archivos, documentos y datos del Fondo Documental del Extinto D.A.S en custodia del AGN se pondrán a disposición de la ciudadanía en versión digital de consulta pública, una vez se haya surtido el procedimiento descrito en el artículo 4 del presente Decreto”, se explica en el decreto.

En total se trata de 57.544 cajas de documentos y 47.829 medios tecnológicos, entre ellos: computadores, disquetes, discos, casetes, VHS y entre otros. Según el Archivo General, la cantidad de documentos por revisar y desclasificar es abrumadoramente alta.

¿Qué se reveló en el primer análisis de los documentos?

Durante el proceso de diagnóstico, dado a conocer a inicios de diciembre, se realizó un recuento del volumen total del fondo documental, además de la caracterización de la producción documental y la identificación y evaluación de los instrumentos utilizados por el DAS para la clasificación y valoración de sus documentos.

Por otro lado, se hizo una revisión del estado en el que se encuentran todos los archivos y materiales físicos, así como del espacio en el que se encuentran almacenados. En el proceso determinó, entre otras cosas, que en total los archivos del DAS tienen 590.465 unidades de material gráfico, entre los que se incluyen un rollo de microfilm y 610 retratos hablados.

