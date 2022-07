Piden que se cambie la lista de candidatos a la Contraloría General

El senador Gustavo Bolívar lideró la solicitud para aplazar la escogencia del contralor.

A través de una carta al saliente presidente del Senado, Juan Diego Gómez, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar pidió que se suspenda el proceso de elección del nuevo contralor, que sucederá a Felipe Córdoba. La solicitud viene firmada por 21 integrantes del nuevo partido de Gobierno, que entrarán este 20 de julio a posesionarse en el Congreso

La carta también va dirigida a la comisión accidental encargada de decantar la lista de candidatos. Precisamente sobre estos, Bolívar expresó que “hay evidencia que indica que deben volver a revisar y verificar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género como los criterios de mérito para la selección de la lista de los ilegibles”.

Sobre el punto de equidad de género, se llamó la atención frente a la poca participación de mujeres que hubo tanto en la primera lista de candidatos como en los postulados del final. La ley de cuotas establece un mínimo de 30% de mujeres para participar en el poder público y un 50% en los cargos que proveen por el sistema de listas.

Según Bolívar, este último es el caso de la lista de candidatos para la Contraloría. Supuestamente se necesitaba que las listas de aspirantes debían tener al menos la mitad de mujeres, pero no fue así. Es más, tampoco se habría cumplido la ordenanza de que el 30% fueran mujeres. La lista inicial solo tuvo 5 mujeres de 20 candidatos y la final solo tuvo 2 mujeres de 10 aspirantes. En ambas oportunidades, ni siquiera se superó el 20% de candidatas.

En este mismo sentido, Bolívar aseguró que la elección de los candidatos a contralor fue irregular puesto que no se tuv2o en cuenta la calificación otorgada a las hojas de vida. A consideración del senador y los firmantes, no se tuvo en cuenta el criterio del mérito ya que los 10 candidatos finales no fueron los de mayor calificación.

En este apartado, también se nombró el caso de presunta corrupción en la ejecución de los OCAD-Paz. De acuerdo con Bolívar, 5 de los 10 candidatos finales “podrían estar involucrados en graves hechos de corrupción con los recursos públicos previstos para la implementación del acuerdo de paz y la asignación de cargos en entidades públicas”.

El cabeza de lista del Pacto Histórico reconoció que tener una investigación por sí sola no debería frenar la aspiración de ninguna persona. Sin embargo, en este caso, el problema radica en que los señalamientos son por posible corrupción e incluirlos entre los candidatos se “envía un mensaje muy negativo al país, ya que estamos tratando del cargo más importante en la lucha contra la corrupción”.

Además de la carta, Gustavo Bolívar comentó que supuestamente una de las candidatas a contralora estuvo cabildeando entre los miembros del Pacto Histórico en el retiro que hicieron en Medellín. “Ojalá mis compañeros no caigan. Elegir alguien de esa lista es miserable con la gente que pide a gritos un cambio”, concluyó uno de los cercanos a Gustavo Petro.