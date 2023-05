Polémica por el respaldo de Francia Márquez a la Primera Línea

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que el Gobierno cumplirá los compromisos de educación adquiridos con los jóvenes de la Primera Línea. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

La vicepresidenta Francia Márquez, en compañía del senador Alexander López Maya y de varios representantes de organizaciones sindicales, salió este lunes a las calles de Cali para acompañar las manifestaciones del Día del Trabajo y atender la cita del presidente Gustavo Petro, quien pidió a sus seguidores marchar en favor de las reformas sociales del Gobierno.

En un video difundido en redes sociales se puede ver a Márquez dando un discurso ante un grupo de personas que grita arengas como “el pueblo unido jamás será vencido” o “primero lo primero, salud y educación”. Durante su intervención, la vicepresidenta se refirió a los jóvenes caleños que participaron en las jornadas de Paro Nacional y se agruparon en la Primera Línea.

“Que viva la Primera Línea. A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años y que vilmente muchos los asesinaron, a otros le sacaron los ojos y a otros los encarcelaron (...) aquí les dice el pueblo que estamos con ustedes y no los olvidamos”.

Según Márquez, durante las marchas, varios jóvenes le pidieron cumplir los compromisos de educación que adquirió Petro tras su victoria. La vicepresidenta aseguró que esa promesa la van a sacar adelante con los recursos de la reforma tributaria. “Al presidente le ha tocado pararse duro, porque encontramos la corrupción en la educación, en la salud, en cada esquina”, agregó.

Su declaración generó polémica en algunos sectores políticos, especialmente del Valle del Cauca. La gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, le respondió a través de Twitter con una lista de los desmanes que, según ella, ocasionaron los jóvenes de la Primera Línea en el Paro Nacional.

“Vicepresidenta, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica. Le pido por favor que asuma su rol, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios”, dijo Roldán.

A la gobernadora se sumaron otros políticos que le hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro. Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático, cuestionó a la vicepresidenta por “legitimar” la violencia. “Francia Márquez destila odio mientras quienes votaron por ella ven que sigue en campaña sin resultados para Cali”.

“Los colombianos de bien, que somos la mayoría, no celebramos a la primera línea, ni sus delitos, ni su legado de dolor para el país. Celebrar a la primera línea en Cali es celebrar la barbarie”, dijo por su parte la senadora María Fernanda Cabal.

