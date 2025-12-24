Así se proyecta la “política exterior feminista” que busca implementar el gobierno Petro

La canciller Rosa Villavicencio y el presidente Gustavo Petro tienen listos los ejes de lo que se denominó "política exterior feminista". Foto: Juan Diego Cano

Con el fin de que se abra el debate en torno a cómo se debe aplicar en Colombia la denominada “política exterior feminista”, el Gobierno acaba de hacer público el contenido del borrador de decreto que sienta las bases de ese propósito.

Se trata de un documento de ocho páginas que establece la forma en que la Cancillería que lidera Rosa Villavicencio ve viable que el país entre en una ruta de más inclusión para mujeres y personas LGBTIQ+, lo cual es una directriz que dio el presidente Gustavo Petro y que espera quede andando en el epílogo de su administración.

“La Política Exterior Feminista de Colombia surge como respuesta a la necesidad de abordar las desigualdades estructurales y violencias de género a nivel regional y global y de promover activamente la igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres en sus diversidades. Esta política se fundamenta en el reconocimiento de que la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ es un paso esencial e imprescindible para la construcción de paz, la garantía de los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible”, se lee en la memoria justificativa del decreto.

Las claves de esta política pública, de acuerdo con el documento que estará disponible para consulta y comentarios hasta el próximo 6 de enero, están en cinco ejes que van desde la justicia social y la justicia ambiental hasta la educación y el fortalecimiento institucional, pasando por un eje enfocado en lo que la Casa de Nariño bautizo como paz total.

“Es la apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todas y todos los colombianos; con estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, especialmente en materia de la promoción y garantía de los derechos de las mujeres en sus diversidades y personas LGBTIQ+ en el marco de los conflictos armados y la construcción de paz”, quedó consignado en un partido del documento que está abierto a comentarios.

Además, se estableció que toda esta política tendrá unos organismos de coordinación adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores y que se rendirá un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos trazados.

Vea el decreto completo de la “política exterior feminista”:

Así justifica el Gobierno la “política exterior feminista”:

