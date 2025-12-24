El Centro Democrático de Uribe radica tutela para frenar emergencia económica de Petro

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro están haciendo campaña desde sus espacios de cara a las elecciones de 2026. Foto: Archivo Particular

El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció en la mañana de este 24 de diciembre otros recursos legales para intentar tumbar la emergencia económica que decretó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con este partido de oposición, el recurso al que acudió el jefe de Estado no tiene el debido sustento jurídico para continuar adelante, por lo cual —según se informó a través de diversas comunicaciones— se acudirá a la figura de la tutela.

Lo que se busca es que un juez analice los alcances de esta medida antes de que la Corte Constitucional regrese de su vacancia judicial, lo cual está prevista para enero. De hecho, el alto tribunal informó que legalmente no se puede suspender el receso para entrar a analizar la emergencia del presidente Petro.

“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy (miércoles) tutela contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, preciso el expresidente Uribe.

Esta postura fue respaldada por el también expresidente Iván Duque, quien precedió al actual jefe de Estado y quien se ha mantenido como objetivo constante de los dardos que salen de la Casa de Nariño.

“Ninguna emergencia económica. Lo que ha hecho Petro es un golpe institucional. No hay méritos para la emergencia y está burlándose del Congreso y de las cortes al aplicar impuestos confiscatorios y antitécnicos que van a afectar la inversión, el desarrollo empresarial y la planeación fiscal de cientos de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas. Se están vulnerando principios constitucionales de manera grave y es urgente que la Corte Constitucional obre acorde con su responsabilidad histórica”, enfatizo Duque.

En este mismo marco fue que el presidente Petro realizó una alocución en la noche de este martes, la cual duró más de 60 minutos y fue utilizada para hacer un balance de gestión de los tres años que lleva de Gobierno; y lo hizo justificándose en la necesidad de explicar por qué desde su punto de vista sí se requiere una emergencia económica. Además, como es costumbre en época de elecciones, le imprimió un alto tono electoral.

