Así reaccionó el mundo político frente a presunta corrupción en el Metro de Bogotá

La publicación de un informe de la revista Semana sobre la recepción de presuntas coimas por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su esposa, Angélica Lozano, en el marco de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, sigue generando diversas opiniones en el mundo político. Desde distintas orillas, candidatos, concejales y entidades distritales han reaccionado sobre este presunto caso de corrupción.

La nota periodística reveló un expediente en el que la Fiscalía investiga presuntos desembolsos de dinero de alrededor de $10 mil millones, de los cuales, supuestamente, $6 mil millones habrían llegado a sectores de la Alianza Verde para el financiamiento de campañas políticas.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue de las primeras figuras en reaccionar y aseguró que los señalamientos tienen la intención de frenar el proyecto de movilidad: “El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El proyecto y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos”.

El Metro de Bogotá emitió un comunicado en que descalificó las denuncias e indicó que “reproducir en portada sin ninguna verificación de información, contrastación de fuentes, o soporte de veracidad, una retahíla de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal sobre supuestos pagos indebidos en 2022 de un contrato que en realidad licitó y firmó la anterior administración en 2019, solo pretende difamar y sembrar en manto de duda sobre la alcaldesa, su partido el Verde y el Metro de Bogotá”.

Este mensaje fue republicado por la mayoría de los canales institucionales de las entidades del Distrito y por funcionarios de la actual alcaldía. El mensaje se replicó inclusive a través de la cuenta de X del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Por su parte, la publicación generó la reacción de varios candidatos a la Alcaldía de Bogotá. “Las denuncias sobre presuntas coimas vinculadas al proyecto Metro de Bogotá y financiación de campañas políticas debe ser investigado por la justicia de inmediato. Bogotá y el país necesitan una respuesta clara para saber si esto tiene sustento, y quienes son los responsables, sea quien sea, si es la alcaldesa, Angélica Lozano, congresistas o funcionarios del Distrito”, expresó Carlos Fernando Galán.

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue breve: “Hicimos debates denunciando la corrupción en la adjudicación del Metro. La ciudadanía no creyó”.

Rodrigo Lara, calificó la denuncia como “más grave que el ´centros poblados’. Se confirman las denuncias que hemos realizado sobre corrupción y clientelismo de la Alcaldía de Bogotá. Exigimos justicia y garantías.” y el candidato de Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, indicó en su cuenta de X que “la investigación debe ir hasta al fondo y esclarecer lo ocurrido”.

Los candidatos de la derecha también se pronunciaron. Diego Molano apuntó que “los verdes ganaron las elecciones la consulta anticorrupción y hoy protagonizan el mayor escándalo de corrupción desde el carrusel de la contratación de Samuel Moreno”. De acuerdo estuvo Jorge Luis Vargas, aspirante de Cambio Radical, quien mencionó que las autoridades “podrían destapar un escándalo peor que el de Samuel Moreno”.

La alcaldesa @ClaudiaLopez tiene que responder por corrupción en el @MetroBogota



Los verdes ganaron las elecciones con consulta anticorrupción y hoy, protagonizan el peor escándalo de corrupción desde el carrusel de Samuel Moreno.



Serían $10 mil millones para compra de votos. pic.twitter.com/4M6WMdlCly — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 23, 2023

¿Qué dijeron los congresistas?

Miembros de Congreso de la República no mantuvieron el silencio ante las denuncias. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) público a través de redes sociales el siguiente mensaje: “Qué tristeza y frustración que no podamos hacer obras sin corrupción. Ese es el gran enemigo del desarrollo del país, no hay plata que alcance y demora demasiado la superación de la pobreza”.

Su compañero de partido Miguel Uribe dijo “Claudia López y Angélica Lozano decían combatir la corrupción para llegar al poder, ahora parece que se benefician de ella”.

Además, el representante David Racero (Pacto Histórico), manifestó que “de comprobarse el posible caso de corrupción, la obra del Metro, tal como está ejecutando ahora debería revisarse. Lastimosamente, volveremos a perder los bogotanos por actos de sus pésimos alcaldes”.

Está por verse el futuro de la investigación de estas denuncias que impactan al principal proyecto de movilidad de la capital del país, que no ha estado exento de la polémica, especialmente por la manera en que debe o no construirse su Primera Línea. Sus efectos, en largo plazo, están aún por verse.

