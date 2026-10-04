¿Por qué De la Espriella plantea regular protestas y censo a guardias? | La mesa redonda

El primero de estos puntos es un decreto del Ministerio del Interior con una serie de planteamientos con los que quiere regular el derecho a la protesta. Se trata de una serie de lineamientos con los que se buscan ajustar los…

Un borrador de decreto que plantea regular la protesta social, otro que busca censar a las guardias indígenas y el reencauche de un software de escucha digital son parte de las primeras pinceladas de la política de supervisión estatal y de datos planteada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

El primero de estos puntos es un decreto del Ministerio del Interior con una serie de planteamientos con los que quiere regular el derecho a la protesta. Se trata de una serie de lineamientos con los que se buscan ajustar los procedimientos en este tipo de escenarios y que incluyen, entre otros puntos, la individualización de manifestantes que promuevan la violencia o el vandalismo, el acompañamiento policial constante de estos actos con presencia de uniformados a cuatro metros de distancia, o el empleo de la fuerza a pesar de mantener los escenarios de diálogo.

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El segundo propone crear un sistema de información sobre Guardias Indígenas. El sistema quedaría a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) de esa cartera, pues plantea incorporar como un nuevo capítulo con 14 artículos al Decreto 1066 de 2015. Esto debido a que el Gobierno de Abelardo de la Espriella considera que desde el Ejecutivo no se conoce el número exacto de guardias indígenas existentes, en qué territorios actúan, qué autoridad las orienta ni cuántos integrantes tienen.

Esto se suma a la intención de supervisar el territorio y los datos de ciertas poblaciones se suma una herramienta de escucha digital utilizada por la administración Petro para conocer su percepción en redes sociales. Se trata del software “Talkwalker”, que pretende “analizar y gestionar la presencia y percepción de la ciudadanía, de los medios y las redes sociales, respecto a la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional”.

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