¿Por qué los ruidos en la relación Colombia-China tras viaje de congresistas a Taiwán?

Nueve congresistas de varios partidos aceptaron la invitación de la Oficina de Comercio en Bogotá de Taipéi para una visita de 10 días. El gobierno de Abelardo de la Espriella tomó cartas en el asunto para calmar las tensiones y hubo reunión entre el canciller Omar Bula y el embajador Zhu Jingyang. ¿Qué es lo que está en juego en el diálogo bilateral?