Se alista proposición para que De la Espriella se posesione en guarnición militar: esto dice

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado. Foto: @defensoresco

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El nuevo Congreso ya se está alistando para el primer debate que tendrán que dar antes del 7 de agosto: la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar. A la discusión ya ha entrado, incluso, el mandatario Gustavo Petro, y ha generado versiones encontradas sobre lo que establece la ley del acto de posesión.

En medio de esto, Salvación Nacional —el partido que apoyó a De la Espriella desde el principio— aseguró que respaldaría la decisión del nuevo jefe de Estado. Por ello, la representante electa Carol Borda, quien es de esa misma colectividad, publicó el borrador de la proposición que presentará ante el nuevo Legislativo tras el 20 de julio, cuando la nueva cohorte de congresistas se posesione.

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El documento solicita poner a consideración “el traslado extraordinario y excepcional de la sede del Congreso de la República, para que sesione en pleno en las instalaciones en la guarnición militar el día 7 de agosto de 2026”. Y agrega que “una vez concluido el acto de posesión, la sede del Congreso de la República volverá de pleno derecho al Capitolio Nacional, en la ciudad de Bogotá D. C., sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno”.

En la justificación, Borda señala que la ley establece que el presidente deberá tomar posesión “ante el Congreso”, sin que esto “implique un lugar físico determinado, solo la presencia del Congreso”. Además, continua, la misma Constitución indica que “las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar”. Eso, de acuerdo con Borda, “reconoce de manera expresa la competencia del Congreso mediante decisión conjunta de ambas cámaras para determinar el lugar de sus sesiones”.

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“Que la Constitución Política no exige que la ceremonia de posesión presidencial se realice en un recinto determinado, sino que el juramento se preste ante el Congreso de la República como cuerpo colegiado; en consecuencia, el requisito constitucional se satisface con la presencia física y en pleno de los congresistas, con independencia del lugar donde ello ocurra, siempre que dicho lugar haya sido válidamente autorizado conforme al artículo 104 superior”, se lee en el texto. Incluso, en la proposición se detalla que es únicamente potestad del Congreso y no del “Gobierno nacional saliente ni [del] entrante” autorizar o negar el traslado de la sede.

La respuesta es directamente para el presidente Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, el mandatario ha subrayado que él sigue siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares y, en esa línea, ordenó que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”.

“La ley dice cuál es la sede del Congreso de la República, dónde deben debatirse las leyes del pueblo y no de las mafias o de los extranjeros, en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida”, apuntó.

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Por el momento, la decisión está en manos del nuevo Congreso. Con el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, así como Salvación Nacional y Creemos de su lado, es casi que seguro que De la Espriella podrá asegurar la votación necesaria para aprobar esta proposición. En todo caso, la logística podría complicarse en medio de las tensiones entre el gobierno entrante y el saliente.

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