De la Espriella presenta su primer plan para la reducción del Estado: eliminará consejerías

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, prometió desde campaña reducir el tamaño del Estado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A través de una intervención en sus redes sociales, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, delineó el plan con el que buscará cumplir una de sus promesas de campaña: la reducción del Estado. De acuerdo con él, transformará la Presidencia y eliminará entidades que tengan “duplicidad de funciones”.

“Voy a transformar la estructura de la Presidencia. La volveré en un centro de coordinación ejecutiva sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos. Ahora será una estructura austera, eficiente y ordenada siempre a los resultados”, aseguró el mandatario entrante.

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En su alocución, afirmó que ordenó eliminar “consejerías, agencias y oficinas que duplican funciones” y trasladará esas competencias “a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”. Serán eliminados, de acuerdo con esos cálculos, 229 cargos y se generará “un ahorro de COP 10.000 millones anuales” que llegarán a “programas que beneficien a los colombianos”.

Parte de ese recorte estará centrado en los temas de paz. De la Espriella afirmó que se acabará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también la figura del Comisionado para la Paz, esas funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.

“No habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto, mi objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”, señaló. Y agregó: “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.

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En esa misma intervención lanzó críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —que ha señalado de ser un gasto innecesario para el Estado— y contra Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como “Timochenko” y dirigente del partido Comunes. Al último lo señaló de “estar en una gira internacional con un salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de un tribunal: la JEP” y añadió que debería estar “preso de por vida”.

“Los comparecientes están cumpliendo un régimen, pero pueden pedir salidas del país, que son revisadas y gestionadas en este caso por la Sección de Reconocimiento. La solicitud de Rodrigo Londoño proviene de la Federación de partidos de Izquierda de España, Izquierda Unida. Se trata de una actividad sobre el trabajo entre Europa y la comunidad de países andinos”, le respondió en su momento la JEP a El Espectador sobre la salida de Londoño del país.

¿Cuáles serán las otras entidades eliminadas por De la Espriella?

De acuerdo con el presidente electo, se eliminarán la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como la Consejería para la Reconciliación Nacional. Sus funciones serán asumidas por los Ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

La Consejería de las Regiones, por su lado, no será eliminada, pero se transformará en la “Gerencia de las Regiones. Ese puesto ya tiene un nombramiento: Valerie Lafaurie, quien ha sido parte clave de los ”empalmes regionales" que adelanta el equipo del mandatario electo por el país y que ya ha llegado a Norte de Santander y Casanare.

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“Aquí hay que gerenciar. Tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores de la Patria. Esta agencia va a hacerle seguimiento a los compromisos que vamos a adquirir con los entes territoriales y va a estar ahí para gerenciar y dar resultados a los colombianos”, aseveró.

Estos días, De la Espriella ha mantenido una agenda en las regiones. El pasado viernes hubo un primero consejo de ministros designados en Barranquilla y este martes se reunirá para otro “empalme regional” en Santander.

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