CNE entregará credenciales para el nuevo Senado, pero sigue la disputa por curules en Cámara

Son 103 puestos en el Senado los que quedarán certificados este martes por el Consejo Nacional Electoral. Foto: Óscar Pérez

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará este martes las credenciales a los 103 congresistas que integrarán el Senado para el periodo 2026-2030. Esto ocurre a seis días de la posesión del nuevo Congreso, pero todavía sigue pendiente una disputa para la circunscripción de Cundinamarca en la Cámara de Representantes, así como la afro e indígena de esa misma corporación.

Un proyecto preliminar del órgano electoral certifica que el Pacto Histórico y el Centro Democrático serán las bancadas mayoritarias en la cámara alta. El primer partido tiene 25 escaños y a esos se suma el que asigna el Estatuto de la Oposición, en el que estará Iván Cepeda, quien sacó la segunda mayor votación de la contienda presidencial de este 21 de junio. La segunda colectividad obtuvo 17 curules y sumó cinco con respecto a la actual.

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Los tradicionales son los que siguen en números. El Partido Liberal obtuvo 13 escaños, el Conservador tuvo 10 —en esa bancada estaría actual representante Wadith Manzur, investigado y preso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)— y el Partido de la U quedó con ocho. Eso sí, todos enfrentaron una reducción en el número de curules, como Cambio Radical, que quedó con siete.

Todos estos partidos, así como el Centro Democrático, harían parte de la bancada oficialista en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Y la lideraría el partido que apoyó al mandatario electo desde el principio: Salvación Nacional, que volvió al Congreso y aseguró cuatro asientos en el Senado. Estarán ocupados por Enrique Gómez, Sara Castellanos, Germán Rodríguez, a los que se sumó tras el escrutinio John Alejandro Bermeo, denunciado ante la Fiscalía por presuntas agresiones físicas y abuso sexual; que él negó haber cometido.

Sin embargo, hay otros puestos que serán claves para la disputa por los votos entre oficialismo y oposición. Allí entrar a jugar las coaliciones. Ahora Colombia quedó con cinco escaños: tres para el MIRA, uno para Dignidad & Compromiso y uno para el Nuevo Liberalismo. La Alianza por Colombia quedó con 11: Alianza Verde alcanzó cinco, ASI logró cuatro, el Partido Demócrata quedó con uno y otro quedó en manos de En Marcha.

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Y dos puestos de las curules indígenas también quedaron con nombre propio. Están MAIS, con Martha Peralta repitiendo puesto, y AICO, con Jesús Omero Cuasapud entrando al Congreso. Se espera que ambos sean cercanos al Pacto Histórico en estos próximos cuatro años.

En la Cámara de Representantes ya fueron entregadas la mayor parte de las credenciales, pero todavía hacen falta algunas en disputa. Este martes se entregarán las del departamento del Chocó, así como la del Estatuto de Oposición de esa corporación. Aida Quilcué, compañera de fórmula de Cepeda, será quien ocupe ese puesto.

Pero la circunscripción en Cundinamarca y las especiales afro e indígena están en veremos. En la primera son siete curules, pero existe una fuerte pelea entre movimientos por el último lugar: la coalición Centro Democrático y Mira, Cambio Radical y el Partido Liberal. Precisamente este lunes, la coalición emitió un comunicado para denunciar supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio por parte del CNE.

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De acuerdo con el MIRA, existe un borrador de ponencia para “modificar la asignación de la última curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, desconociendo los resultados oficiales del escrutinio departamental y la voluntad de los 177.740 ciudadanos que respaldaron la Coalición MIRA–Centro Democrático".

En todo caso, el CNE tiene hasta el 19 de julio para dejar en firme esa elección. Por ello, en estos próximos días terminará de definirse la asignación de esas curules.

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