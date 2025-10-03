Precandidatos del Pacto inician giras regionales en busca de votos para la consulta

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. Foto: Pacto Histórico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los tres precandidatos del Pacto Histórico que se medirán en una consulta interna el próximo 26 de octubre ya entraron de lleno en la campaña por los votos que los podrían dejar como el o la candidata del petrismo para las elecciones presidenciales de 2026, al menos hasta las consultas interpartidistas de marzo. Además del juego de alianzas con congresistas y líderes, los aspirantes saldrán a recorrer varias regiones del país en busca de potenciar sus opciones de quedarse con el aval del bloque de izquierda.

El senador Iván Cepeda anunció que este sábado y domingo visitará Barranquilla para anunciar uno de sus mensajes programáticos. Desde el equipo del congresista y precandidato aseguran que durante las próximas semanas mantendrán agendas similares y, de hecho, bautizaron estas visitas a las regiones como “gira territorial, el poder de la verdad”.

ESTARÉ EN BARRANQUILLA Y PRESENTARÉ EL QUINTO MENSAJE PROGRAMÁTICO DE MI CAMPAÑA pic.twitter.com/bmgJIulFKV — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 3, 2025

Lea también: Llegará nueva viceministra a la Cancillería en medio de tensiones diplomáticas

La exministra de Salud Carolina Corcho ya estuvo en Antioquia, una plaza considerada compleja para el petrismo, esto por el arraigo del uribismo, a lo que se suma que es el departamento de uno de los contrincantes directos, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La precandidata también estuvo en Tumaco, Nariño, y volvió para un evento en Bogotá este viernes.

Quintero, por su parte, llegó este viernes a Bucaramanga para instalar un comité de campaña. Durante la semana también estuvo en campaña en Boyacá. El exalcalde tiene fuertes aliados en el Caribe, como por ejemplo en Barranquilla, donde cuenta con el respaldo de Pedro Flórez, parte del clan político de los Torres.

Nos vemos mañana en Bucaramanga, vamos a instalar el comité de campaña de @QuinteroCalle.



Lugar: UIS Bucarica

Hora: 9:00 am pic.twitter.com/DchGCwOrM7 — Juan David Duque (@juanduquega) October 2, 2025

No se pierda: Uribe habla de colombianas detenidas en Israel y carga contra la diplomacia de Petro

Este sector también se movió con la adhesión de varias figuras del Pacto a la campaña de Cepeda. Los primeros en anunciar su respaldo fueron quienes se bajaron de la carrera: Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhamad, Alí Bantu y Gloria Flórez anunciaron que respaldarán a Cepeda.

El senador agradeció a los políticos y movimientos sociales que lo apoyan. “No solamente mi agradecimiento sino mi compromiso. No los defraudaré en este momento decisivo de la historia de nuestro país (...) A pesar de conquistas valiosas, debemos reconocer con honestidad que aún debemos producir mayores avances políticos para romper con siglos de exclusión”, explicó. Finalmente, pidió no caer en la política “facilista” y la del “espectáculo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.