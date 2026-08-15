Presidente Abelardo De la Espriella habló con Donald Trump por primera vez desde la posesión

Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella habló con su homólogo estadounidense Donald Trump por primera vez desde que se posesionó.

“Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo. El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, dijo De la Espriella.

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En ese sentido, De la Espriella le pidió a Trump que reconsidere los aranceles que tiene Colombia con Estados Unidos. “También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, precisó.

“La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos con Colombia. Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, finalizó el jefe de Estado.

Esta llamada se suma a la que entabló hace unas horas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. “Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles. Este es un nuevo tiempo para las relaciones entre Colombia e Israel: una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo”, aseguró el mandatario. Y agregó: “Colombia e Israel, siempre amigos y aliados”.

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Esta conversación se dio luego de que el gobierno llevara a cabo el restablecimiento de las relaciones con Israel. Aunque este vinculo se rompió bajo la administración del expresidente Gustavo Petro por las denuncias que existen contra ese país por genocidio contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, De la Espriella retomó los lazos y ya lo posiciona como un aliado estratégico en materia de armamento, inteligencia y tecnología.

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