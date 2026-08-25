Restrepo se reunió con donantes internacionales y presentó segunda fase para reconstrucción

El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con grupo de donantes de la cooperación internacional en Colombia. El centro del encuentro fue "presentar la situación humanitaria y las fases de recuperación y reconstrucción tras el terremoto". Foto: Archivo Particular

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El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió este martes en la tarde con delegados del grupo de donantes internacionales para la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con el segundo al mando del gobierno de Abelardo de la Espriella, allí se presentaron “la situación humanitaria y las fases” que emprenderán para la normalización de la situación causada por el sismo.

En el encuentro, encabezaron la mesa el vicepresidente y su esposa, Tatiana Céspedes. A su lado estuvieron la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, Ramiro López-Ghio, con quienes se reunieron por aparte antes de sentarse con el resto de donantes.

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La sala también contó con la presencia de embajadores de Portugal, Polonia, Italia, España, la Unión Europea, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Türkiye y delegados del Banco Mundial. El vicepresidente agradeció a todos los presentes por su apoyo al país en medio de la tragedia.

Precisamente este lunes, el presidente De la Espriella anunció el inicio de la segunda fase de la reconstrucción tras el terremoto. De acuerdo con él, a partir de este miércoles comenzarán la entrega de un subsidio económico para las familias afectadas por un valor de COP 875.452 que se otorgará, en un inicio, por tres meses.

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Además, detalló que el “Fondo Milagro” administrará la reconstrucción de las zonas afectadas, en la que se invertirán COP 30 billones, como ya lo había determinado la emergencia económica decretada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. De este fondo saldrán los subsidios de vivienda para las nuevas casas y funcionará en coordinación con las aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y las constructoras.

En todo caso, se espera que el mandatario entregue más detalles este mismo martes desde el Palacio de San Carlos.

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