Presidente Iván Duque viaja a Miami a recibir un premio de liderazgo

Iván Duque dejará el cargo el próximo 7 de agosto. Foto: Natalia Pedraza

El presidente Iván Duque realiza uno de sus últimos viajes internacionales antes de terminar su mandato, el próximo 7 de agosto. Este miércoles, el jefe de Estado llega a Miami, Estados Unidos, para recibir un premio de liderazgo. Estará hasta el jueves pues adelantará también su “legado” en varios temas, como en el medio ambiente y el manejo de la migración venezolana.

Duque participará en la Cumbre Concordia de las Américas 2022, que realiza la organización internacional Concordia. En ella participan líderes políticos y empresarios. En ella, Duque recibirá el Premio al Liderazgo 2022, en la categoría de sector público. Según la organización, se lo entregan por “su liderazgo excepcional y contribuciones inconmensurables”, logradas “a través de su servicio durante los últimos cuatro años”.

“El apoyo de su administración a los refugiados venezolanos” y “poner la sostenibilidad ambiental al frente de la agenda de Colombia, estableciendo una estrategia ambiciosa para lograr la neutralidad de carbono al 2050, y, específicamente, movilizando financiamiento climático a escala para acelerar la transición del país hacia un futuro verde”, son dos de los motivos de Concordia para entregarle el galardón.

El ‘Premio al Liderazgo’ de Concordia también se ha otorgado a Laura Bush, ex Primera Dama de Estados Unidos; Niels Christiansen, Director Ejecutivo del Grupo LEGO; Mónica Ramírez, Fundadora y Presidenta de ‘Justicia para Mujeres Migrantes’; Doug McMillon, Director Ejecutivo de Walmart; Christiana Figueres, Fundadora de Global Optimism; António Guterres, Secretario General de la ONU; Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de los EE.UU., y al profesor Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz.

El jueves 14 de julio, Duque estará en una ronda de conversaciones para destacar acciones de su gobierno, antes de su salida de la Casa de Nariño. En la agenda empresarial tendrá encuentros con empresarios de Miami, organizados por ProColombia y la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Entre los directivos de empresas con los que se reunirá, están: Abbott, Akin Gump, Amazon, Amgen, Cargill, Chevron, Chubb, ConocoPhillips, DHL, Dow, Drummond Company, Equinix, General Electric Company, Gilead Science, General Motors, GSK Consumer Healthcare, Honeywell, HSBC, ISIAH International, McLarty Associates, Merck & Co., MetLife, Millicom, Morgan Stanley, Motorola Solutions, Occidental Petroleum Corporation, PepsiCo, Pfizer Inc., PMI, The Coca-Cola Company, TransUnion, Uber y UnitedHealth Group.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político