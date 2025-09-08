Presidente Petro abre la puerta a la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de Colombia

La compleja situación de orden público en Cauca hizo que el presidente Gustavo Petro le abriera la puerta al regreso de la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito. Aunque no hay una decisión de fondo ni un anuncio formal, las palabras del jefe de Estado llegan luego de tres años en los que se opusiera férreamente a esta posibilidad.

Fue a través de su cuenta en X que lo dijo. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, escribió el jefe de Estado.

Dada la tactica mafiosa de oponer personal civil al ejercito, la corte constitucional debe reconsiderar su sentencia.



Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigacion aérea. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2025

El presidente detalló además que, hasta el momento, hay siete permanecen retenidos de manera ilegal por 600 civiles en la vereda Los Tigres en el municipio El Tambo de Cauca. En una asonada, los habitantes de la zona retuvieron a los militares. Según fuentes oficiales, lo hicieron por cuenta de las amenazas de la disidencia de las Farc que lidera “Iván Mordisco”.

Según fuentes de las Fuerzas Armadas, entre los uniformados retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales que hacen parte de la Operación Perseo que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, que históricamente ha estado bajo el mando de grupos armados ilegales.

El mensaje del presidente Petro también llega cuando el Gobierno Nacional está atento a lo que decida el presidente Donald Trump sobre si certificar o no a Colombia en la lucha contra las drogas, que se anunciaría en los próximos días.

