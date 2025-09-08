Polémica entre Gobierno y oposición por proyecto de internet y facultades de “inspección”

El ministro de las TIC, Julián Molina, y la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático). Foto: El Espectador

La senadora y precandidata Paloma Valencia (Centro Democrático) denunció una supuesta intención del Gobierno del presidente Gustavo Petro para, a través de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de las TIC, “tomar posesión” de medios de comunicación. El ministro de dicha cartera, Julián Molina, negó que esa sea la intención. No obstante, ya la polémica se desató en medio de las críticas del jefe de Estado a los medios de comunicación.

A través de su cuenta en X, Valencia aseguró que en el proyecto de ley 193 de 2025 –que busca garantizar el derecho del acceso al internet– existiría la posibilidad de que el Gobierno “tome posesión” de medios de comunicación. “El Gobierno pretende tomar posesión de los medios de comunicación en plena época electoral. ¿Qué busca el Gobierno al darle a MinTIC facultades de policía administrativa y toma de posesión de los medios a seis meses de elecciones? Esto implica una amenaza directa a la libertad de prensa y un ataque a la independencia de los medios”, manifestó la congresista uribista.

Valencia habló en particular del artículo 10 del proyecto que busca el “fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del ministerio”. A través de este, se agregaría un numeral al artículo 18 de la Ley 1341 de 2009 para darle al Ministerio la potestad de “ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo facultades de policía administrativa y de toma de posesión”.

Y añade la posibilidad de que la cartera que hoy dirige Molina pueda “reglamentar y ejercer la inspección, vigilancia y control de los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, y todo tipo de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas de manera compartida como soporte físico para el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones”.

Sin embargo, al ser consultado por El Espectador, Molina aseguró que el argumento de Valencia es “plenamente falso (...) El artículo lo dice: es para la infraestructura crítica, es decir, para los que despliegan redes”, negando que tenga que ver con medios de comunicación.

🚨ATENCIÓN. El Gobierno pretende tomar posesión de los medios de comunicación en plena época electoral.



Además, espera recaudar casi medio billón anual a través de una sobretasa al internet fijo a los hogares y las empresas. pic.twitter.com/nQFoSJAaq6 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 8, 2025

El otro punto cuestionado por Valencia es la creación de un subsidio para estratos bajos para garantizar su acceso a internet. “Está bien implementar un cobro cruzado donde los estratos 5 y 6 ayuden a subsidiar el internet de las familias vulnerables, pero una tarifa del 30% al internet fijo es exagerada. El recaudo esperado llega al medio billón anual. Es una mini reforma tributaria”, indicó la senadora.

En efecto, el proyecto de ley indica que se creará un “subsidio de solidaridad digital” para usuarios de estrato 1, con el fin de “cerrar la brecha digital”. Al respecto, indica que este “será financiado a través del pago de un aporte solidario equivalente al treinta por ciento (30 %) adicional sobre el valor del plan tarifario contratado, calculado antes de impuestos, por los usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y los usuarios industriales y comerciales que no se encuentren clasificados como micro o pequeñas empresas”.

En estos momentos, el proyecto, que fue radicado a finales de agosto, está a la espera de su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Este es el articulado completo:

