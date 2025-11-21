Petro denuncia plan para la compra de votos orquestado presuntamente desde Estados Unidos

Presidente Gustavo Petro denunció una estrategia para compra de votos en Colombia. Foto: Juan Diego Cano

En medio de un evento celebrado en Cali, el presidente Gustavo Petro denunció un plan orquestado presuntamente desde Estados Unidos para la compra de votos durante las elecciones de 2026, en el cual, según su versión, habrían participado integrantes de la oposición en Colombia y más de un centenar de alcaldes.

Petro señaló que el ofrecimiento se habría realizado en medio de una reunión virtual en la que participaron congresistas que ejercieron como “representantes del gobierno de Estados Unidos”. Allí, según lo declarado por el presidente, “la instrucción a la oposición mía les llega de Washington” y agregó que dentro del encuentro se aseguró que “les vamos a dar un billete para que se puedan comprar los votos en Colombia”.

Dentro de las personas que señaló el jefe de Estado están los alcaldes Alejandro Eder (Cali), Federico Gutiérrez (Medellín), la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), la precandidata a la presidencia Vicky Dávila, la representante Catherine Juviano - a quien confundió con Katherine Miranda - y el excanciller Álvaro Leyva. Además, detalló que otros aspirantes por llegar a la Casa de Nariño también presenciaron el encuentro.

Deacuerdo con su denuncia, la estrategia que se trazó es para buscar “derrotarlo” y sacarlo del poder, pero no se haría a través de compra de votos “tradicional”, sino, a tráves del Banco Interamericano de Desarrollo con el “auspicio de los Estados Unidos”.

NOTICIA EN DESARROLLO***

