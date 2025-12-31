Venezuela, lista Clinton y descertificación marcaron la relación entre Petro y Trump en 2025

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos) tienen una dura e insalvable distancia ideológica. Foto: Archivo Particular

El año que comenzó con la posesión del magnate republicano Donald Trump en el poder estuvo atravesada por varios choques en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Varios acontecimientos marcaron esas distancias que fueron profundizándose y van desde el primer “impase” por los colombianos deportados hasta la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Ese difícil diálogo bilateral, que se ha desarrollado generalmente a través de las redes sociales de cada uno, ha estado marcado por la ofensiva frontal de la Casa Blanca con la Venezuela de Nicolás Maduro. Eso ha incluido ataques a las supuestas narcolanchas en el mar Caribe y en el Pacífico, así como la posibilidad de una invasión al territorio colombiano, rechazada de plano por Petro, quien lo calificó como una amenaza a la soberanía colombiana.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo a inicios de diciembre Trump.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

Este martes, el mandatario lanzó un mensaje a su homólogo estadounidense a través de su cuenta de X, en el que señaló que a Trump le “han hecho creer” desde la inteligencia norteamericana que él es “testaferro” del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Aunque el mandatario ha defendido el mantenimiento de las relaciones con Caracas, en las últimas semanas llamó, por primera vez, “dictador” a su homólogo del Palacio de Miraflores. Eso sí, dejó claro que “no hay prueba de narcotráfico de parte de él”.

Han sido constantes las críticas de Petro hacia Trump por los misiles que se lanzan en zonas marítimas cercanas a Colombia y Venezuela. Incluso, desde el Gobierno colombiano se buscó una declaración conjunta en rechazo a estas acciones desde la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, pero esta no tuvo los alcances deseados.

El diálogo bilateral se vio seriamente afectado, además, por la inclusión del mandatario, su primogénito Nicolás Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Clinton, en la que también está incluido Maduro. Según revelo El Espectador en su momento, la decisión —calificada como “politizada” por el mandatario y su gabinete— se tomó por los posibles “beneficios” les estaría dando a organizaciones armadas y criminales dedicadas al narcotráfico, todo esto en el marco de los diálogos de la política de paz total.

Y es que desde la Casa Blanca no han visto con buenos ojos esa iniciativa. Ya en septiembre, el Ejecutivo estadounidense tomó la decisión de descertificar parcialmente a Colombia en la lucha contra las drogas. Aunque a grandes rasgos no significó el retiro de la ayuda militar en esa vía, sí marcó un distanciamiento clave en cómo se analiza desde la óptica de EE. UU. el trabajo que ha hecho el “Gobierno del cambio” para reducir los cultivos de uso ilícito.

“Nos descertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que hemos desmantelado miles de laboratorios”: Presidente @PetroGustavo sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia. pic.twitter.com/o4N7PnxTGL — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 16, 2025

En todo caso, la inclusión en la lista Clinton sí fue un golpe y significó varios movimientos en la Casa de Nariño. No solo marcó la orden por parte del jefe de Estado para la liberación de sus cuentas bancarias, que dio a conocer este diario, también en materia bancaria. “Estoy jodido. Lo de la Lista Clinton me ha pegado muy duro (...) me bloquearon la tarjeta de crédito y es posible que me cierren la cuenta”, dijo Benedetti, a quien no se le ha podido hacer el pago de su salario de noviembre y diciembre por las prohibiciones a las entidades bancarias que vienen con la inclusión en la lista.

Previamente, la Casa Blanca ya había tenido una reacción similar por un discurso de Petro en el marco de la Asamblea General de la ONU. En los días en los que dio su última intervención en esa vitrina internacional, también estuvo en una marcha contra el genocidio en Gaza y desde allí hizo un llamado al Ejército estadounidense a desobedecer las órdenes de su jefe supremo, el presidente Trump.

El mandatario ha dicho que su intención no era incitar a la desobediencia, pero los coletazos se hicieron sentir casi de forma inmediata, con la revocación de su visa estadounidense. Eso generó que, desde su gabinete, la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, renunciaran al permiso, mientras que a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el ministro de Energía, Edwin Palma, se les revocó.

Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa.



Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias.



Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Todo eso atravesó un año que en sus inicios ya daba pistas del rumbo que tomaría la relación con el roce que generó el avión de colombianos deportados. Y lo cierto es que, si bien se trató de un momento tenso en el que se amenazó con aumentar los aranceles para Colombia e incluso se llegó a hablar del rompimiento de relaciones, hoy el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, afirma que la comunicación que se ha mantenido con los órganos estadounidenses encargados de esos procesos es una de las mejores partes del diálogo.

Por ahora, Colombia entra en un año electoral. Eso significará que la Casa Blanca estará atenta al resultado de las elecciones presidenciales, donde esperan, como ya lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, un nuevo inquilino en la Casa de Nariño que esté más dispuesto a “cooperar”.

