“Resulta desproporcionada”: los argumentos del Gobierno para reducir sueldo de congresistas

Presidente Gustavo Petro y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: FUJIFILM COLOMBIA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el anuncio del aumento del salario mínimo en un 23 % y el decreto de emergencia económica que generó críticas, el gobierno del presidente Gustavo Petro alista otra medida clave: la eliminación de la prima de servicios a los congresistas. De hacerse efectivo el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, una suma cercana a los COP 15 millones desaparecería de la remuneración de los legisladores.

La medida, que ya fue aplaudida por varios sectores por concretar un proyecto que se ha hundido no pocas veces en el mismo Congreso, deroga el decreto 2170 de 2013, en la que se establece la prima. De acuerdo con el artículo 1° del borrador, esto aplicará para los miembros del Legislativo “que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026″.

Sugerimos: ¿Se hará el control político a los ministros por la emergencia económica? Esto se sabe

“Conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución Política, no se reconocerá ni pagará a los congresistas la prima creada mediante el decreto 2170 de 2013 ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicho disposición”, se lee en el segundo artículo.

¿Cuáles son los argumentos del Gobierno?

En el documento se explica que, de acuerdo con la sentencia C-608/99 de la Corte Constitucional, el reconocimiento de las primas de salud, localización y vivienda para los congresistas no son “obligatorias o forzosas para el Ejecutivo”. Y, más allá de eso, establece que “en sus decretos, puede o no contemplarlas, según que, en su concepto, las circunstancias lo justifiquen o no”.

Le puede interesar: “Pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional”: Petro a Trump

Así, el Ministerio de Hacienda de Germán Ávila señala que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y la realidad económica del país”. También apunta que hace “imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo”.

“Se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se lee en el párrafo final de las consideraciones del Gobierno.

Lea también: Este es el trámite para establecer una Asamblea Nacional Constituyente

¿Cuánto ganan los congresistas actualmente?

Con el último incremento al salario mensual de los servidores públicos, este pasó de COP 48 millones a COP 52 millones. Eso significa, cerca de 26 salarios mínimos mensuales, si se hace la cuenta con el aumento anunciado esta semana.

En 2013, año del decreto que creó la prima especial de servicios, esta se estableció en COP 7′898.445 y se indicó que se reajustaría anualmente en el mismo porcentaje de la asignación básica.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.