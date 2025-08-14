Presidente Petro nombró a Jorge Zorro como nuevo embajador de Colombia en Rusia

Gustavo Petro y Jorge Zorro Foto: Mincultura

El decreto presidencial 0910 del 13 de agosto de 2025 ratificó una información que se venía comentando desde mayo de este año. Jorge Ignacio Zorro Sánchez será el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Rusia. De acuerdo con el acto administrativo, Zorro ya tiene el beneplácito del gobierno de Vladimir Putin para viajar a ese país y encargarse de las relaciones diplomáticas.

Jorge Zorro es recordado por haber sido parte del Ministerio de las Culturas como viceministro para la Creatividad, cargo que dejó en octubre de 2024 para darle paso a Yannai Kadamani, hoy Jefa de la cartera. Zorro también llegó a ser ministro encargado en reemplazo de la dramaturga Patricia Ariza, quien fue la primera en comandar la entidad en el gobierno de Gustavo Petro.

El ahora embajador de Colombia en Rusia es un reconocido músico, director de orquesta y profesor universitario. Cabe anotar que estudió en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y también en el conservatorio de Tchaikovsky de Moscú, razón por la cual se le reconoce su cercanía con el país en el que ahora será diplomático.

Durante su paso por el Ministerio de las Culturas, Zorro se enfocó en impulsar la música como herramienta para la transformación social, pero también es de resaltar que enfrentó varios cuestionamientos por su gestión. Además, el entonces viceministro estuvo bajo la lupa por un viaje no autorizado a Venezuela, hecho por el cual la Procuraduría le formuló cargos, ya que se trasladó a ese país sin un acto administrativo que lo autorizara y contradiciendo las funciones del puesto que ocupaba.

Cabe anotar que ese polémico viaje lo realizó en compañía de la primera dama, Verónica Alcocer, el pasado 31 de enero de 2023. Varias voces señalan que Alcocer y Zorro son muy cercanos, pues, de hecho, fue él quien fundó la academia de música en la que estudiaron las hijas del presidente y la primera dama.

Zorro tendrá a cargo unas relaciones que fueron establecidas formalmente en 1935 y que en 1943 derivaron en la instalación de embajadas en ambas capitales. Cabe anotar que las relaciones diplomáticas fueron suspendidas en 1948, tras el “Bogotazo”, y se restablecieron 20 años después, pero que incluso durante ese tiempo se mantuvieron lazos comerciales, culturales y políticos.

