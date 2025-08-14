Uribismo prepara declaración tras condena a su jefe natural y muerte de Miguel Uribe

Bancada del Centro Democrático. Foto: Óscar Pérez

Tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay, el Centro Democrático, que además de la pérdida de uno de sus precandidatos se enfrenta a una condena en primera instancia de 12 años contra su principal líder, espera reacomodar sus fichas de cara al debate político y la contienda electoral que se avecina.

Este jueves, el partido confirmó que sus congresistas y militantes organizarán celebraciones religiosas en todo el país en memoria de Uribe Turbay y, además, que llevarán a cabo varios encuentros claves. Ambas cosas ocurrirán el próximo domingo. El Espectador conoció que tras la eucaristías se hará una reunión y declaración virtual entre el expresidente Álvaro Uribe y los cuatro precandidatos del Centro Democrático: Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra.

El motivo de este pronunciamiento es mostrar unidad ante el país, luego de dos golpes que recibió la colectividad en materia política, uno por la condena a prisión domiciliaria contra Uribe Vélez y otro por la muerte del senador Uribe Turbay. Aunque aún no está confirmado, se espera que la declaración también incluya el factor político y electoral, ya que en las últimas horas han empezado a circular rumores sobre la posible inclusión de políticos externos a la consulta o encuesta del uribismo para definir candidato presidencial.

Puntualmente, el nombre que ha sonado es el del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien desde hace algunas semanas viene moviéndose para medir sus opciones presidenciales, ya sea con el aval de un partido o a través de la recolección de firmas. Voces extraoficiales aseguraron que Pinzón conversó con el expresidente Uribe sobre el tema, pero desmintieron que se haya hablado de incluirlo directamente en el proceso interno del Centro Democrático.

De hecho, este jueves, la senadora María Fernanda Cabal, una de las precandidatas, aseguró que los cuatro que ya están mantendrán los compromisos que adquirieron hace algunas semanas en una comida con el expresidente en Llanogrande (Antioquia), en la que definieron que todos se medirían en una encuesta en octubre próximo, a menos de que Miguel Uribe Turbay se recuperara, lo que habría implicado darle el aval directamente a él. Así las cosas, Cabal aseguró que no habrá espacio para figuras externas.

“Aquí no puede entrar nadie que no haya estado en el proceso que viene desde hace más de un año. Aquí no pueden entrar santistas ni travestis de la política ni camuflados, porque ya es suficiente. Los demás tendrán que recoger firmas o buscar el aval de un partido diferente y aspirar a ser recibidos en marzo en la consulta interpartidista”, dijo la congresista desde Cartagena, donde se reunió con otros precandidatos y la delegación de congresistas estadounidenses liderada por el republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego.

Otras fuentes del Centro Democrático le dijeron a este diario que Pinzón ya había sido notificado de que por ahora no podrá participar en la selección del candidato uribista y que le recomendaron buscar aval en otro partido de derecha, como por ejemplo Salvación Nacional, o incluso mantener la apuesta de recolectar firmas para sumarse, como lo dijo Cabal, a la consulta que esperan hacer en las elecciones legislativas con todas las fuerzas de derecha y centro-derecha para encontrar un solo nombre que le haga frente a la izquierda.

