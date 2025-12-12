Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Prohíben a gobierno Petro usar entidades para promoción de propaganda: así respondió el presidente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca prohibió que el gobierno el presidente Gustavo Petro haga uso de otras entidades estatales para la promoción de su propaganda. Presidente rechazó la medida y aseguró que este uso de medios es légitimo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
12 de diciembre de 2025 - 01:25 p. m.
Tribunal de Cundinamarca falla contra la Presidencia y prohíbe el uso de entidades del estado para la promoción de propaganda.
Tribunal de Cundinamarca falla contra la Presidencia y prohíbe el uso de entidades del estado para la promoción de propaganda.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo en el que prohíbe a varias entidades del Estado como, por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano, hacer uso de sus canales de comunicación para la difusión de propaganda ajena a su objetivo social. La decisión fue cuestionada por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que solo busca “una comunicación” con su pueblo.

El fallo con fecha del 27 de noviembe tiene como base la coordinación de más de 70 entidades del Estado que sirvieron como plataforma de propaganda de la Presidencia entre septiembre y octubre para algunas denuncias del mandatario nacional. Ese plan que incluyó el uso de hashtags como “#SeRobaronLaSalud” o “#TrumpSeEquivocóDePaís” permitió la masificación de los mensajes de Petro, pero derivó, según el fallo, en un ejercicio de publicidad diferente a su objeto misional.

Le sugerimos: Angie Rodríguez retoma su poder en Palacio y desata choque interno por ruidos de corrupción

“La conducta desplegada por el Servicio Geológico Colombiano, se evidencia que la entidad orientó el ejercicio de su publicidad oficial hacia una finalidad ajena a la de su objeto misional; el uso de la publicidad oficial, anteriormente ventilado, no se subsume dentro de las competencias propias del Servicio Geológico Colombiano ni se realizó con ocasión al ejercicio del deber funcional de la misma entidad”, señala el documento del Tribunal.

En este sentido, su fallo pide que los diferentes organismos, en este caso el Servicio Goelógico, tendrán que someterse a sus lineamientos internos y evitar la promoción de una propaganda diferente a la de su razón social dujetos a la ley 1474 del 2011, lo que impediría una futura difusión de los contenidos presidenciales.

Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por el presidente Petro. El jefe de Estado cuestionó este fallo, aludiendo a que los objetivos de ests difusiones a través de entidades diferentes a los ministerios y oficinas sujetas a la Casa de Nariño busca una “comunicación directa” con el pueblo, por lo que para impedir ello solamente se debe hacer un ajuste a la Carta Magna.

"El presidente de la República es jefe del estado y suprema autoridad administrativa, según la constitución que nos rige. Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la constitución“, dijo Petro. Asimismo, rechazó el argumento esgrimido sobre la existencia de una promoción directa a la propaganda estatal.

No se pierda: “Recibimos buen salario, no caigamos en la vagancia”: Gabriel Becerra sobre reformas en vilo

Sin embargo, en el fallo no se contempla la eliminación de los contenidos, que a la fecha superan más de 20 trinos en diferentes entidades, pero que siguen siendo públicas en los canales oficiales.

Vea aquí el fallo completo

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Petro

Servicio Geológico Colombiano

Gustavo Trejos

 

Jesús Vargas(0u41y)Hace 35 minutos
En Colombia, más de treinta años de abandono y corrupción han dejado miles de obras inconclusas, aplazamientos constantes en la inversión social y un país marcado por incumplimientos históricos. A ello se suma la necesidad de apoyar y consolidar el proceso de paz. El gobierno actual ha intentado avanzar, pero el Congreso y los entes de control han obstaculizado varias de sus iniciativas. Hoy, la decisión está nuevamente en manos de los ciudadanos: que el pueblo decida.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.