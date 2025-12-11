“Recibimos buen salario, no caigamos en la vagancia”: Gabriel Becerra sobre reformas en vilo

El presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes habló sobre su futuro político de cara a las elecciones de 2026. Foto: Redes Sociales

Como presidente de la Comisión Primera, ¿cuáles son los retos que ve para esta última legislatura que se ve tan política y tan electoral?

Lograr que la Comisión en su conjunto responda a las necesidades de los colombianos, del país. En primer lugar, que la comisión funcione, que los congresistas que recibimos un buen salario, unas buenas condiciones, no dilatemos ni caigamos en la vagancia. Hemos logrado que la comisión mantenga un ritmo de trabajo semanal importante.

Dos, tener una agenda que sepa equilibrar prioridades, que respete a la oposición e incluya su agenda, pero que también, y más en mi caso por ser un presidente que representa la bancada de gobierno, que los proyectos de gobierno sean discutidos y no bloqueados como en otras comisiones. Y tercero, hacer un ejercicio democrático. El próximo año creo que va a ser más corto porque después de las elecciones de marzo habrá unas realidades políticas que, según dicen los que conocen los antecedentes, hacen que la discusión del Congreso prácticamente se reduzca, pero pues también intentaremos, porque nosotros somos congresistas hasta el 20 de junio del año entrante, nos pagan hasta ese día, entonces no tiene sentido que dejemos de trabajar.

Hablando de elecciones, usted ha estado en el detrás de cámara del avance de la creación de un gran partido de izquierda, ¿qué reflexiones le quedan de ese proceso?

Que sí se puede, que los sectores populares y los sectores de los trabajadores somos mayoría en la sociedad. Me alegra mucho ser parte de las generaciones que, a diferencia de otras en la Unión Patriótica y en la izquierda, no tuvieron que padecer exclusivamente la violencia. Seguramente si no hubiese sucedido el exterminio de la Unión Patriótica, nosotros no estaríamos en la primera fila de este proceso político, porque allí estarían personas que en su momento tenían 20, 30 años. A nosotros nos mataron candidatos presidenciales de 34 años, o sea, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, eran personas muy jóvenes y me sorprende un poco con esa juventud todo lo que pudieron representar y hacer.

Yo he tenido la fortuna de estar parado sobre los hombros de esos gigantes. No estoy hablando solamente de los candidatos y de las figuras políticas, sino de los campesinos, de los trabajadores, de otra generación del movimiento estudiantil.

¿Por qué la Unión Patriótica tomó la decisión de dejar de existir como partido para hacer parte del Pacto Histórico?

Para la Unión Patriótica como proyecto colectivo, esto representa la materialización de su ideario que no fue clausurado con la violencia. Ya no podremos tener vivos a los mártires de la Unión Patriótica porque fueron asesinados, pero ese sacrificio de esas personas en lo más íntimo que es la vida, otras que fueron exiliadas, otras que fueron perseguidas, etcétera, valió la pena. Eso suena duro, pero años después su ideario termina siendo el ideario que se abre camino en la vida nacional.

La Unión Patriótica surgió fundamentalmente con la idea de construir un proyecto democrático nacional y lo que hoy está haciendo el gobierno del presidente Petro es abrirle camino a eso. Sobre todo a tres ideas: a la idea de la paz, que no la hemos logrado consolidar, la apertura democrática, o sea, la posibilidad de que aquí no solamente se redujeran los gobiernos a los partidos tradicionales, sino que emergiera una tercera fuerza política. Y tres, las transformaciones sociales. Y aquí se han sembrado algunas de ellas.

¿Cuáles fueron sus principales logros como representante a la Cámara este año?

Pues yo creo que se dividirían en varios objetivos. En el campo propiamente legislativo, quiero resaltar la posibilidad de que hayamos construido acuerdos para que la agenda de la universidad pública pueda proyectarse en el tema de la reforma universitaria. En otros campos, creo que fue importante todo el ejercicio que hemos hecho alrededor de la conciencia sobre la necesidad de la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria todavía tiene seis meses de vida, hasta el 20 de junio. Tal vez se nos va a quedar todavía para que la saquemos el próximo semestre, pero creo que la conciencia que se ha hecho en el Congreso y que se ha hecho en el país sobre la importancia de la justicia en el campo es bien importante.

Busca reelegirse en las próximas elecciones, pero está en una posición compleja en la lista a la Cámara, en el renglón octavo, ¿cómo ve su futuro político?

Yo he estado en la política desde los 13 años y siempre he tenido qué hacer en la política. Nunca tuve un perfil de activista político con proyección en el campo parlamentario, hay que decirlo. Llegué al campo parlamentario producto de la lucha social y del liderazgo que me gané en la construcción del pacto de la Unión Patriótica y el reconocimiento que tuve por parte de todos estos compañeros y compañeras.

Es frustrante que haciendo las cosas bien no hayamos conseguido el número de votos suficiente y más frustrante si es un número tan pequeño. Pero creo que el escenario político que está viviendo el país y que está viviendo la izquierda abre inmensas posibilidades. Vamos a trabajar para seguir en el Congreso, creo que aunque es reducida la oportunidad, vamos a comprometernos con el nuevo gobierno y el liderazgo del presidente Iván Cepeda. Creo que mi futuro político está garantizado desde el punto de vista de que no voy a renunciar a seguir cumpliendo un papel de liderazgo en la actividad política. Si no es desde el Congreso, habrá que mirar si lo podemos hacer ya en el gobierno o en el campo del movimiento político y social.

