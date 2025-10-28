Petro insiste que su inclusión en la Lista Clinton es injusta y su política antidrogas sí ha dado resultados

El presidente Gustavo Petro participó en un evento a favor de Palestina junto con Roger Waters. Foto: Hugo Andres Sierra

El presidente Gustavo Petro desestimó, una vez más, las afirmaciones realizadas desde el gobierno de los Estados Unidos que sustentaron los motivos para la inclusión del mandatario colombiano y varios integrantes de su familia en la Lista Clinton administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Los informes a los que tuvo acceso El Espectador señalaron que las sanciones aplicadas al presidente colombiano no se deben estrictamente a un tema político, sino a un análisis de fondo en relación a la política antidrogas de Colombia, y el desarrollo de las mismas durante la administración Petro. Allí se puntualizaron aspectos fundamentales como la suspensión de órdenes de extradición a personas vinculadas al narcotráfico o grupos al margen de la ley.

Sin embargo, en medio de su gira por Medio Oriente el Jefe de Estado insistió en el cumplimiento una lucha frontal contra los grupos narcotraficantes, y recalcó que, en el caso puntual de las extradiciones, estas han mantenido la continuidad durante su administración, salvo dos casos puntuales que se encuentran vinculados a diálogos de paz avanzados.

Según aseguró el presidente, “la ley colombiana que no hice, dice que se suspende las extradiciones de personas que adelantan avanzados procesos de paz. solo a los grupos que están en esta condición se han suspendido dos extradiciones, de 700 que he aprobado”.

La ley colombiana que no hice, dice que se suspende las extradiciones de personas que adelantan avanzados procesos de paz. solo a los grupos que están en esta condición se han suspendido dos extradiciones, de 700 que he aprobado. https://t.co/EQbdmYKuPJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

En esta materia el presidente Petro ha sido enfático. De forma constante tanto el mandatario como sus funcionarios han insistido que los tres años del ‘Gobierno del Cambio’ han presentado las mayores cifras de incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de estos narcóticos, mientras que avanzado en una considerable política de sustitución de cultivos.

Ahora bien, altos funcionarios de la Casa Blanca apuntan que algunos beneficios otorgados en la política de ‘Paz Total’ permitieron la proliferación de los grupos armados y la expansión de cultivos ilícitos, que en 2023 aumentaron en 53 %. En este sentido, los ceses al fuego bilaterales - e incluso en algunos casos unilaterales - así como la suspensión de órdenes de extradición a algunos cabecillas fueron determinantes para incluir a Petro en este listado.

Y aunque el mandatario señala que se han cumplido con 700 procesos entre instituciones colombianas y estadounidenses, el caso de Willinton Henao, alías ‘Mocho Olmedo’, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, y Gabriel Yepes Mejía, alías ‘HH’, del Frente Comuneros del Sur, han generado controversia al ser solicitados por la justicia norteamericana. El presidente defendió en su momento las medidas ejecutivas, afirmando que estas contribuyen a los avances de los procesos de paz en marcha con estas organizaciones armadas.

