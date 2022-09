Presidente Petro sale en defensa de la ministra de Salud

Petro hizo un comentario en Twitter por cuenta de las críticas sobre una reforma a la salud que todavía no se ha radicado en el Congreso. Foto: EFE/Presidencia de Colombia - Presidencia de Colombia

En Twitter cae crítica tras crítica a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Es la encargada de liderar la reforma a la salud, con el objetivo de que el sistema de atención deje no dependa en la capacidad de pago de los usuarios, sino que sea público y que tenga un alto carácter preventivo. Lograr esa reforma fue una de las grandes promesas de Petro que para un sector de la población está entrando en reversa.

“Arrancó en firme esta semana lo que para muchos constituye la crónica de una muerte anunciada del sistema de prestación de servicios de salud en el país. Borrar del mapa a las EPS es la consigna: desfinanciarlas, desprestigiarlas y quebrarlas. El desfinanciamiento ya comenzó con la triste e inédita intervención de la ministra en el Congreso, donde abogó por una disminución del presupuesto para su sector”, escribió en su columna dominical el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y líder de Cambio Radical.

Junto con esa columna, la más reciente edición de la Revista Semana han movido la opinión en la red social en contra de una propuesta que aún no se conoce. “la ministra Carolina Corcho se convirtió en un terror para el sector y su proyecto de reforma pondría en jaque la vida de los colombianos”, aseveró la publicación, no obstante, el proyecto aún no ha sido radicado en el Congreso, corporación por la que debe pasar la reforma si quiere hacerse realidad.

Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministra a través de este trino: “Pánico en la salud es tener la peor tasa de mortalidad materna de la OCDE y casi duplicar la tasa de mortalidad infantil en el último año”.

De igual forma lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez. “Ser “el terror para el sector”, significa que a Carolina Corcho le importa más la gente que los dueños de la salud. Un gobierno que se preocupa por toda la población, no sólo por quienes han tenido el control del Estado por décadas y décadas”.

“Leamos y entendamos porque el titular de “pánico en la salud” no es un ataque aislado sino toda una estrategia comunicacional para estigmatizar, sembrar miedo y defender privilegios”, dijo por su lado el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico.

