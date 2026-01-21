Presidente Petro ya designó a nuevo ministro de la Igualdad: esta es su hoja de vida Foto: Presidencia

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de quien en los próximos días será nombrado nuevo ministro de la Igualdad, esto tras la salida de Juan Carlos Florián del cargo. Así las cosas, la cartera, que en este momento está a cargo del jefe de despacho, José Raúl Moreno, se acerca a su cuarto ministro, pues a la lista también se suman Francia Márquez y Carlos Rosero. Todos salieron del cargo por diferencias con el jefe de Estado.

El designado por el mandatario para asumir el ministerio es Alfredo Acosta Zapata, quien no tiene trayectoria en cargos públicos, pero aparece como líder indígena y coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). De acuerdo con este movimiento, Acosta se desempeña puntualmente como coordinador de la Guardia Indígena a nivel nacional.

El ahora nuevo ministro también es reconocido por su labor de etnoeducación y por ser uno de los líderes de las movilizaciones de la minga indígena hacia Cali y Bogotá para participar en jornadas de manifestaciones o en los plazoletazos del presidente Gustavo Petro. Según las organizaciones indígenas, la Guardia está en cerca de 29 departamentos y tiene más de 65.000 integrantes.

Alfredo Acosta Zapata llega a una cartera que tiene menos de tres años de vigencia y se enfrenta a un panorama incierto, pues su permanencia sigue en vilo con votaciones pendientes en el Congreso, así como varios programas a los que se les tendrá que poner el acelerador para mostrar resultados.

Durante los últimos días, como lo contó El Espectador, el jefe de despacho tomó las riendas de la entidad y comenzó a poner “la casa en orden” y a recibir los informes de cada viceministerio para establecer las principales tareas y desafíos en materia de ejecución.

Lo cierto es que a la cartera la han tocado varias polémicas en estos meses, que empezaron con la accidentada salida de la vicepresidenta Francia Márquez de la jefatura. Luego llegó Carlos Rosero, líder del movimiento afro, quien enfrentó otras polémicas. Durante su gestión llegaron varias denuncias contra la viceministra de Mujeres, Tamara Ospina Posse. Esos documentos los reveló El Espectador y en ellos se señalaba a la funcionaria de “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género y persecución política”.

En su momento, la funcionaria señaló que fueron “injurias” y “calumnias”. En ese tiempo, además, se analizó la llegada de Juliana Guerrero al Viceministerio de Juventudes. Aunque su hoja de vida se subió en dos ocasiones a la página de aspirantes de la Presidencia, nunca se concretó su llegada. ¿La razón? No cumplía con los requisitos necesarios para llegar al cargo.

Hoja de vida del nuevo ministro de la Igualdad

Noticia en desarrollo...

